Matías Ochoa regresó a ‘Esto es Guerra’ y es presentado como reemplazo de Ignacio Baladán

Esto es Guerra: Matías Ochoa regresa al reality como reemplazo de Ignacio Baladán. (América TV)

El último 05 de octubre, Ignacio Baladán dejó a más de uno sorprendido al anunciar su renuncia a ‘Esto es Guerra’ debido a una fuerte lesión. El uruguayo decidió dejar la competencia para salvaguardar su salud y comenzar con su tratamiento. En ese momento, la producción anunció que traerían a su reemplazo para que los equipos tengan la misma cantidad de competidores.

“Como todos saben, hace un par de semanas no estoy compitiendo mucho. Tuve un dolor muy fuerte, lo hablé con los productores y creo que la mejor decisión que puedo tomar ahora es retirarme para poder dar la imagen que yo siempre quiero dar acá, como hace seis años, espero poder regresar lo antes posible”, dijo el uruguayo.

Por ello y tras algunos días de espera, Matías Ochoa fue convocado para que forme parte de ‘Esto es Guerra’. Este lunes el programa comenzó revelando la identidad del nuevo integrante de EEG y dejó a más de uno sorprendido. Al quitarse la capa, se vio que era el argentino el reemplazo del pastelero. El chico reality se mostró muy contento de regresar al Perú.

“Buenas noches. Un placer estar acá. extrañaba un montón al Perú, a los chicos y al programa. Estoy muy contento y vengo muchas ganas de competir. Estoy fuera de las canchas desde que me fui de acá, pero planeo volver con todo para romperla. Estoy muy emocionado”, fueron las primeras palabras del extranjero.

Matías Ochoa regresó al Perú para ser parte de 'Esto es Guerra'. (Captura)

Recordemos que, fue en octubre del 2021 que el reality de América Televisión presentó a Matías Ochoa y Azul Granton como refuerzos para su enfrentamiento contra ‘Guerreros Puerto Rico’. Ambos se quedaron por varias semanas y demostraron que tenían un alto nivel de rendimiento para cada juego. En ese momento, los dos formaban una de las parejas más queridas y se ganaron rápidamente el cariño de los televidentes peruanos.

Sin embargo, en los últimos meses anunciaron el fin de su relación sentimental y Johanna San Miguel aprovechó su presencia para consultarle al respecto. Ante ello, Ochoa se mostró un poco incómodo, pero dejó en claro que mantienen una amistad.

“Bueno, pasaron cosas. Estamos como amigos, nos hablamos por ahí de la vida cotidiana y es lo mejor. Eso me pone contento. Está trabajando en un reality show, lo está haciendo re bien y estoy muy contento por ella. Lo importante es que quedamos bien”, expresó Matías.

Matías Ochoa y Azul Granton probaron por primera vez cuy broaster. (Captura América TV)

Cathy Sáenz habla del origen de Esto es Guerra

Cathy Sáenz es recordada por su participación como productora de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ hace poco más de cinco años. La popular ‘Mamacha’ estuvo conversando con Giancarlo Granda en su canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’ y contó cómo empezó a tener éxito el programa concurso que ahora tiene como conductores a Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“Cuando me llaman a mí, Combate todavía no estaba al aire. Igual, lo primero que hicimos no fue el reality. Primero hicimos ‘Dos para las 7′. Sacamos una fórmula que habían hecho en Argentina. Los lunes y martes se hacía un programa llamado ‘Divas’, de ahí uno dirigido a niños, pero no pasaban de los 8 o 9 puntos de rating. Los viernes quisimos hacer un programa de guerra de sexos para el fin de semana, sin pensar nunca en que sea una competencia directa a Combate”, indicó.

La también actriz señaló que junto a los miembros de producción se dieron cuenta que el reality de los fines de semana era el que tenía las mejores cifras en el rating, por lo que decidieron concluir con los otros formatos para que el ahora ‘Esto es Guerra’ se posicione de lunes a viernes.

