Michael Succar y la relevancia de Alexis Arias en Melgar: “Es la identidad del club”

Michael Succar y compañía hablaron acerca de la importancia del volante en el 'Dominó', en un contexto donde se habla de una posible salida. (Video: Movistar Deportes)

Melgar de Arequipa es, sin dudas, el equipo peruano que más ha destacado a nivel internacional este año. Mientas que Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal padecían en la Copa Libertadores, el cuadro ‘Dominó’ sí lo tuvo en la Copa Sudamericana, llegando hasta las semifinales. Uno de sus jugadores más destacados ha sido Alexis Arias, cuyo contrato vence a fin de año y aún no se ha anunciado de una renovación. En ese sentido, el periodista Michael Succar resaltó la identificación del volante con dicho club.

Todo empezó cuando en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, David Chávez indicó que el cuadro ‘rojinegro’ afrontará la Copa Libertadores el 2023, por lo que una extensión de contrato del futbolista tendría que estar en agenda. “En Melgar priorizan mucho la base del equipo, no sueltan jugadores por soltar. Seguramente van a priorizar tener al ‘Chaka’ Arias pensando en una Copa Libertadores porque al equipo le ha quedado la espina de seguir compitiendo a nivel internacional”, dijo.

Por su parte, Diego Rebagliati se mostró sorprendido que en esta parte del año, faltando poco para que culmine la Liga 1, la directiva del ‘León del Sur’ no le haya hecho al mediocampista un ofrecimiento para alargar su vinculación, aunque quizás pueda tener que ver con un posible cambio de equipo. “Lo que me sorprende es que lleguen a este mes sin el contrato renovado. Estoy seguro de que Melgar le tiene que haber hecho más de una oferta. Si a estas alturas no la ha aceptado, no tengo nada de información, pero no creo que el club, siendo Arias un jugador tan importante, vaya a esperar al final del campeonato para recién renovarlo. Posiblemente no habría un acuerdo”, declaró.

Alexis Arias disputando un balón con un jugador de Independiente del Valle. (Alfredo Cárdenas)

En eso, Michael Succar intervino y señaló que hay motivos de sobra para que Alexis Arias continúe en Melgar, siendo uno de ellos, el reflejo de identidad que ha tenido con el club desde su llegada en el 2014. “Hay una combinación de Arias que para Melgar es muy tentadora para que siga: su presente sigue siendo importante en lo que propone su equipo y después tener un jugador que represente tu identidad, que sea símbolo y tenga tantos años exitosos. No es sencillo y muchos clubes están tratando de construir y fortalecer su identidad. Arias es la identidad de Melgar”, sostuvo.

Y es que el futbolista de 26 años arribó al conjunto arequipeño luego de haber realizado sus divisiones menores en el Esther Grande de Bentín. Justamente, su debut en Primera División se dio ahí y, hasta el momento, acumula nueve temporadas en la ‘Ciudad Blanca’. En total, ha jugado en 298 encuentros, logrando marcar 21 goles y asistir en 30 ocasiones.

Presencia en selección peruana

Esa regularidad en su rendimiento causó que el anterior técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, lo haya convocado para partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2021. Sin embargo, su presencia estuvo reducida a solo tres compromisos, dado que la volante de la ‘bicolor’ está sobrepoblada con jugadores del extranjero como Renato Tapia, Pedro Aquino, Sergio Peña, Christian Cueva, etc.

Alexis Arias en un partido amistoso de la selección peruana ante El Salvador el 2019. (Getty Images)

Sin embargo, desde que Juan Reynoso asumió como DT de la ‘blanquirroja’, el nombre de Alexis Arias volvió a sonar, pues fue el que lo hizo debutar. Y aunque por ahora no ha llamado a ningún jugador de Melgar (cuando estuvo en plena competencia internacional), podría ser una de las novedades en la nómina para los amistosos de noviembre ante Paraguay y Bolivia. En esa línea, Rebagliati dio a conocer que el ‘Cabezón’ tiene una debilidad por el ‘Chaka’, a lo que Succar agregó que habría habido una charla entre ambos para un posible llamado en el futuro próximo. “Reynoso habló con Arias hace no mucho. Sé que tuvieron una conversación extensa respecto a su rendimiento, presente y muchas cosas más”, aseguró.

Futuro de Alexis Arias

Ahora, el mismo jugador aseguró hace días que no le cierra las puertas a ninguna posibilidad, sea quedarse en Arequipa o cambiar de rumbo. Esto debido a que ha sonado para reforzar algunos equipos de Lima, aunque por ahora está enfocado en definir el título de la Liga 1.

