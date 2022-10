La fe sobre los hombros: Piero Rodríguez, el devoto cargador del Señor de los Milagros

Piero Rodríguez y su devoción por el Señor de los Milagros. VIDEO: Saúl Quiroz | Infobae

La Hermandad del Señor de los Milagros, una tradicional institución que agrupa a 20 cuadrillas, cantoras, sahumadoras y hermanos honorarios, es un colectivo al que pocos pertenecen. Ellos tienen la oportunidad de estar muy cerca al ‘Cristo Moreno’ en las procesiones y algunos tienen el honor de cargar el anda de este ovacionado santo. Uno de ellos es Piero Rodríguez, quien este miércoles tuvo la oportunidad levantar hasta en dos oportunidades la imagen y nos contó su experiencia.

Piero Rodriguez, de la Cuadrilla 12: ‘Los Caballeros’

“Es una satisfacción que pocos pueden hacerlo”, me responde Piero Rodríguez, quien pertenece desde los 47 años a la Cuadrilla 12 de La Hermandad el Señor de los Milagros, la cual es reconocida como ‘Los Caballeros’. Hoy con 52 años, disfrutó poder cargar durante el recorrido que el ‘Cristo Moreno’ tuvo este 19 de octubre por algunas horas en la Avenida Paseo Colón.

Piero es parte de la cuadrilla 12 de la Hermandad, pero a la par es contador público. Se casó religiosamente y tiene una hija de 19 años.

La Hermandad del Señor de los Milagros es una asociación integrada por 5000 miembros divididos en 20 cuadrillas. De acuerdo a los metros que recorrerá el ‘Cristo Moreno’, ese número debe dividirse en 20 partes. Ello a su vez debe subdividirse entre seis sectores. Cada sector consta de 34 personas, quienes serán los que cargarán el anda en la distancia que corresponde. En el caso de las sahumadoras y cantoras, este grupo conformado exclusivamente por mujeres, se divide en cinco sectores.

Ahora, ser parte de los cargadores no es algo que se pueda realizar de un día para el otro. Es más, estar dentro de la soga es casi imposible porque la Policía Nacional del Perú acompaña el recorrido. Además, los mismos integrantes de La Hermandad, por una cuestión de seguridad, no permiten que los fieles seguidores crucen la soga. Estar dentro de este rectángulo es todo un honor.

“Para ser cargador tienes que prepararte en la escuela, debe presentarte un padrino dentro de la cuadrilla en una asamblea. Como postulante tienes que apoyar y ayudar. En nuestra cuadrilla tenemos un lema que es ‘octubre todo el año’”, comenta Piero, quien está casado y una de sus mayores experiencias con el ‘Cristo Moreno’ lo vivió cuando su acompañante de vida estaba embarazada.

Este 19 de octubre, Piero cargó y fue el primer templador hombro derecho. De lado de la imagen de la virgen.

“Uno cuando carga al señor piensa en la familia, la salud. Que todos estén bien... es significativo, muy bonito. Hay amistades que me dicen: ‘cuando tengas al señor en hombros, acuérdate de mis hijos, mi sobrino, mi primo, mi mamá, que ya no está con nosotros’. Incluso, cuando terminas de cargar, los fieles tocan el hábito mucho porque saben que has estado al lado del señor”, relata emocionado y cerca de las lágrimas Rodríguez, que a la par es contador público colegiado y tiene un magister en la San Marcos.

“El señor de los Milagros es para nosotros patrimonio de fe, religiosidad y cada peruano que va al extranjero funda su hermandad y eso hace que el culto y la veneración crezca en todo el mundo”, comenta Piero Rodríguez, quien seguramente será parte de la ‘guardada’ que le tocará a la Cuadrilla 12 en el 2023. Un momento único e indescriptible porque sucede cada 10 años.

Cómo ser uno de los cargadores del anda

Es un proceso con mucho compromiso. Se deben asistir a misas de retiro y asambleas mensuales. Además, se debe cumplir con un pago anual. Por otro lado, es necesario que un miembro (padrino) lo presente con la cuadrilla de la que, eventualmente, formaría parte.

Luego hay que presentar una serie de documentos como una copia legalizada de la partida de nacimiento, bautizo y confirmación. Si uno de los postulantes está casado, debe haber contraído matrimonio en una ceremonia católica. Una vez realizados estos pasos, la directiva califica a la persona y luego de pasar un curso (tres meses aproximadamente) que La Hermanan organiza con el nombre “Escuela del Postulante”.

Los cargadores recorren un aproximado de 300 metros para pasarle el anda del Señor de los Milagros a otros 34 devotos.

Después debe participar en un retiro espiritual de tres días. Finalmente se realiza una evaluación presencial. Tras cumplir con todos los pasos, el hermano ya estaría listo para juramentar como miembro de una cuadrilla y ya puede ser parte de los cargadores del anda del Señor de los Milagros.

SEGUIR LEYENDO