Fiscalía alerta sobre peligro de fuga de los “asesores en la sombra” del presidente Pedro Castillo

El fiscal James Reátegui, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, alertó este martes sobre el riesgo de fuga por parte de los integrantes del llamado grupo “asesores en las sombras” si se les revocan los 10 días de detención preliminar que el Poder Judicial ordenó hace una semana.

Como se recuerda, estos son Abel Cabrera Fernández, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Viton Burga y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado.

“Existe cierta posibilidad de fuga como consecuencia de las circunstancias del caso. Debemos recordar que estamos frente a una organización criminal”, dijo el representante del Ministerio Público. Además, el fiscal recordó que no se podrían realizar diligencias que están programadas si los procesados recuperaban su libertad porque formarían parte de una red criminal enquistada en el Estado.

En otro momento de la audiencia, el fiscal Reátegui indicó que los requisitos y peligros de fuga “son de menor intensidad” para una solicitud de detención preliminar en comparación con los requerimientos para aprobar una prisión preventiva, la cual agregó que se presentaría en los próximos días.

Finalmente, pidió que se confirme la detención preliminar y se desestime los pedidos de los acusados.

Organigrama de los asesores en la sombra del presidente Pedro Castillo.

Defensa de los acusados

Tras la exposición de la fiscalía, las defensas legales de los acusados tomaron la palabra.

El abogado de Auner Vásquez señaló que no se ha acreditado el peligro procesal contra su cliente, al haberse apersonado a todas las citaciones fiscales y haber colaborado con las investigaciones: “Estamos ante una detención arbitraria”.

Por su parte, la defensa de Salatiel Marrufo criticó que la fiscalía señale que su patrocinado haya aportado un cheque con fondos desconocidos a la campaña de Perú Libre. “No existe un juicio de valor motivado para poder afectar bajo una lógica de imputación un derecho fundamental como la libertad ambulatoria”, anotó.

Similar postura tuvo el abogado de Abel Cabrera, quien indicó que la Fiscalía solo justifica su detención preliminar por su presunto aporte de incentivos económicos a la campaña electoral de Perú Libre: “La misma conducta la atribuyen como peligro de fuga, ¿Eso es peligro de fuga? Claro que no”.

Salatiel Marrufo, otro de los asesores que fue uno de los primeros detenidos por personal del equipo de apoyo de la PNP a la Fiscalía de la Nación.

Finalmente, la defensa legal de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea y que está prófugo de la justicia desde la semana pasada, alegó: “El Ministerio Público no ha presentado ningún elemento de convicción que demuestre que mi patrocinado pueda fugarse del país”.

En respuesta a lo último, el fiscal Reátegui le retrucó: “Parece que el Sr. Sánchez Sánchez tuviese la virtud de tener la evidencia estadista de saber a futuro lo que va a pasar, pues, se habrá enterado que de lo iban a capturar y se ha escapado. No está en discusión el tema del derecho a la resistencia a la detención, no estoy diciendo eso, sino me refiero a su comportamiento procesal luego de la medida”.

Tras la exposición de argumentos, el juez encargado de la Tercera Sala Penal de Acusaciones de la Corte Superior Nacional decidió dar por concluida la sesión e indicó que este miércoles se retomará para dar a conocer su veredicto final.

Hay que recordar que la defensa legal de Eder Vitón anunció que se decidió desistir de su apelación contra la detención preliminar.

