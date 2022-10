Yoshimar Yotún reaparecerá en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 tras lesión

Yoshimar Yotún saldrá en lista en Sporting Cristal vs Atlético Grau.

La vuelta de Yoshimar Yotún está confirmada para el partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau por el Torneo Clausura. El integrante del conjunto ‘celeste’ dejó atrás su lesión muscular, que no le permitieron afrontar los amistosos con Perú y varias fechas de la Liga 1, y saldrá en lista para el choque en el Alberto Gallardo.

Así lo dio a conocer el periodista de RPP, Jean Martin Dueñas, a través de su cuenta de Twitter. Eso sí, el reportero aseguró que es muy difícil que sea titular, pero, claramente, podría sumar minutos frente a los piuranos porque entrenó a la par de sus compañeros.

Será un gran refuerzo y a la vez un dolor de cabeza para Roberto Mosquera. Y es que en la media cancha es donde se encuentran los futbolistas con nivel más alto de la plantilla de Sporting Cristal. Nombres como los de Jesús Castillo, Martín Távara y Horacio Calcaterra le hacen competencia a ‘Yoshi’.

Captura: @JeanMartinD.

La no titularidad de Yoshimar Yotún es comprensible, no solo por el presente de los demás jugadores, sino también porque no juega desde el 11 de setiembre, es decir más de un mes. Aquella vez fue titular en la victoria 4-1 ante Cienciano y dio una asistencia para el gol de Alejandro Hohberg.

El delantero puso el primero tras asistencia de Yotún por Torneo Clausura del campeonato nacional. (Video: GOLPERU).

Definitivamente no ha sido un buen año para el volante, debido a las constantes lesiones. Desde su regreso a Sporting Cristal solo ha podido disputar 16 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los cuales anotó dos goles y brindó una asistencia.

Sporting Cristal vs Atlético Grau

El equipo dirigido por Roberto Mosquera se medirá con Atlético Grau este jueves 20 de octubre a las 13:15 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo. Hasta el momento ha vendido el 76% de las entradas.

Será un importante partido y es que los piuranos son uno de los escoltas de los rímenses. Se ubican terceros con 31 puntos a cuatro de los ‘bajopontinos’, por lo que una victoria de visitante, encendería la pelea del Torneo Clausura . Además, el equipo ‘celeste’ no puede perder porque Alianza Lima le respira la nuca.

¿Cómo llegan ambos clubes? Atlético Grau consiguió un triunfo de local frente a Carlos A. Mannucci. Joel López y Ray Sandoval anotaron sus goles, mientras que Joazinho Arroé puso el descuento en el estadio Municipal de Bernal.

Por su parte, Sporting Cristal protagonizó un partidazo con Sport Boys, el cual terminó con un marcador 5-3 a favor de los ‘cerveceros’. Joao Grimaldo, Nilson Loyola, Martín Távara y Jesús Pretell marcaron para los tres puntos en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Partidos que le restan a Cristal

Fecha 18: Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Día: Domingo 23 de octubre

Hora: 13:15

Estadio: Campeones del 36

Fecha 19: Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci

Día: Domingo 30 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: Alberto Gallardo

