Ministro de Educación cuestiona que Servir esté actuando como un partido político

La presencia de María Tarazona como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) no es bien visto por Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Esta ha recomendado al ministro de Educación, Rosendo Serna, retirar del cargo a la cuestionada funcionaria al no contar con la experiencia necesaria. Sin embargo, el miembro del gabinete no ha tomado del todo bien la sugerencia.

En conversación con los medios de comunicación, Serna indicó que respeta lo señalado por Servir, pero dejó en claro que discrepa y cuestiona la resolución difundida. “No puede ser posible que Servir diga en su informe que la experiencia docente solo sirve para enseñanza y aprendizaje y por lo tanto el informe para ese caso no vale”, indicó el titular de la cartera de Educación.

Por su parte, Serna recordó que tras la designación de la funcionaria, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social emitió un informe que reconoce la experiencia de Tarazona. “¿En qué quedamos?”, resaltó. Además instó a Servir a limitarse a emitir informes técnicos y no actuar como un partido político que opina en función a intereses de un cliente. Serna no especificó a qué cliente hizo referencia.

“Servir tiene que comportarse como una entidad técnica, no como un partido político que opine en función de intereses y la situación de quienes dirigen esa instancia [...] Servir está sacando informes de acuerdo al gusto del cliente y eso no debe ser”, aseguró a la prensa. El ministro aseguró que implementará el informe emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) donde se evalúa que María Tarazona debe ser retirada del cargo.

“Está en su pleno derecho la profesional para exigir y utilizar los recursos que el estado de derecho le puede brindar a efectos de resarcir una situación, mancillada y cuestionada por Servir [...] No se puede perseguir a una profesional solo por el hecho que tiene amistad con el señor presidente o con el Poder Ejecutivo”, aseveró.

Cabe recordar que si bien Tarazona ha sido viceministro del despacho de Desarrollo e Inclusión Social, Servir ha señalado que no cumple con el requisito mínimo de contar con cuatro años de experiencia específica en la función o materia. En conversación con Exitosa Noticias, Tarazona defendió su trabajo como profesora de educación inicial y recalcó que el suyo es un cargo de confianza otorgado por el ministro Rosendo Serna.

Denuncia de plagio

La directora de Pronabec, María Tarazona, es investigada por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco por un supuesto plagio en su tesis de segunda especialidad. Al respecto, el ministro de Educación indicó que no le interesó el hecho al momento de confirmar la designación de la funcionaria. “Así lo haya sabido, eso no me interesa porque es un problema personal de ella, que lo resuelva ella. Es un problema personal de ella, no es un problema público”, indicó.

“Ella responderá, pregúntele a ella (…) Es un gran problema que me invites para que tenga que estar respondiendo por problemas de terceros. Yo la estoy designando en función al perfil y a los requisitos. Ella me demostrará si trabaja bien o no. Que termine el juez su investigación y cuando la sentencia seguro que habrá un impedimento legal”, añadió.

Como se recuerda, en octubre de 2021, Diofer Edidson Vásquez Aguirre presentó una denuncia contra María Tarazona porque habría cometido el presunto delito de contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. Esta persona afirmó que la directora de Pronabec había reproducido textualmente parte de su tesis sin reconocerle su autoría en la investigación que sustentó para obtener su título de segunda especialización en Educación Inicial.

