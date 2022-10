Sismo de 4.5 de magnitud se registró esta mañana en Cañete

En horas de la madrugada un fuerte remezón alertó a la ciudadanía del sur de Lima, tras un sismo de 4.5 de magnitud según reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Mediante un reporte, se pudo conocer que este temblor fue en la localidad de Mala, provincia de Cañete.

El IGP precisó que el epicentro del temblor, registrado a las 04.38 horas de hoy lunes 17 de octubre, se ubicó a 28 kilómetros al suroeste de Mala y a 47 kilómetros de profundidad.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas a causa de este temblor.

Detalles del Sismo en Cañete

Fecha y Hora Local: 17/10/2022 04:38:15

Magnitud: 4.5

Profundidad: 47km

Latitud: -12.75

Longitud: -76.87

Intensidad: IV Mala

Referencia: 28 km al SO de Mala, Cañete - Lima

Sismo en Cañete, Lima.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Según el Ministerio de Salud, en caso de algún desastre natural es importante que cada hogar tenga a disposición una mochila de emergencia conteniendo elementos necesarios de subsistencia.

El botiquín de primeros auxilios es imprescindible. Lo básico que debe contener son vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, entre otros. Es importante considerar los medicamentos propios para niños y adultos mayores, así como los que se consumen de manera cotidiana por enfermedad crónica de algún miembro de la familia.

La mochila también debe tener artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebes. Toallas higiénicas y bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua. Con respecto a las familias, el Minsa aconseja que cada cierto tiempo revisen la expiración de los productos, tengan simulacros en caso de emergencia en casa y un plan de ubicación con puntos de encuentro en caso no haya forma de comunicarse.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un movimiento telúrico es importante tener en cuenta estos consejos para cuidar tu vida y la de los tuyos:

* Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

* Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

* Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

* Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

* No olvides que en la actualidad no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo. Recuerda siempre acudir a fuentes oficiales para evitar engaños.

