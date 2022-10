Horacio Orzán molesto por discriminación contra Kevin Quevedo: “Lo informan como si tiraron una tapita y no es eso”

Horacio Orzán no se mostró conforme con el accionar de las autoridades tras discriminación en contra de Kevin Quevedo.

Kevin Quevedo sufrió discriminación durante Universitario de Deportes vs Melgar y es que un hincha le lanzó un plátano al extremo desde la tribuna occidente del estadio Monumental. Su compañero Horacio Orzán se refirió a lo sucedido en el partido por el Torneo Clausura y pidió seriedad a las autoridades.

“Ellos no se equivocaron, eso es un acto racista, entonces hay que tomarlo como tal. Si se toma con liviandad y no se termina más esto”, fueron las primeras palabras del mediocampista sobre lo sucedido en el coloso de Ate.

Horacio Orzán contó que le dijo el árbitro tras la discriminación sufrida por Kevin Quevedo. “Esto es un acto racista, más no una agresión. Nos tiran miles de cosas, pero ya cuando pasa los límites, hay que frenar esto a nivel mundial. Me dice ‘lo voy a informar’, pero lo informan como si tiraron una tapita de Coca Cola y no es eso. Si no nos juntamos para frenar eso, no se va a terminar más”.

El mediocampista argentino hizo un pedido para frenar estas acciones racistas en el fútbol. “Eso no puede pasar por desapercibido, sino estamos retrocediendo 40 años. Esas cosas hay que decirlas y hay que mostrarlas porque sino todos miran para el costado, la violencia va a seguir”.

Horacio Orzán mostró su molestia por actos racistas contra Kevin Quevedo en Universitario vs Melgar.

Su compañero de equipo, Jean Pierre Archimbaud, fue más radical con su opinión sobre lo que pasó con Kevin Quevedo. “Una falta de respeto total. De todas maneras deben sancionar el estadio porque no pueden hacer eso contra un colega de profesión, a mí me duele, a él sin duda alguna y a todo el equipo en general”.

“Él es un profesional serio, tiene experiencia y está tranquilo, pero es inevitable dejar pasar por alto esto que ha pasado”, enfatizó el mediocampista del ‘león del sur’.

Jean Pierre Archimbaud pidió que se cierre el estadio Monumental.

Discriminación contra Kevin Quevedo

Sucedió a los 53 minutos de juego. Las acciones fueron frenadas por el árbitro al percatarse que un hincha ‘crema’ se había desmayado en la tribuna norte y en medio del accionar médico, un inescrupuloso le lanzó un plátano en la cabeza a Kevin Quevedo.

Esto fue notado por Horacio Orzán y el juez de línea, quienes fueron a comunicarle al referí central, quien solo pidió que se avisara mediante los parlantes del estadio Monumental que podría suspenderse el partido en caso continuaran lanzando objetos al campo.

Kevin Quevedo fue discriminado en Melgar vs Universitario, le tiraron un plátano desde la tribuna.

Castigos para la ‘U’

Universitario de Deportes podría recibir un severo castigo como es el de jugar contra Sport Huancayo, último partido de local en esta Liga 1, a puertas cerradas en el estadio Monumental o cambiar de sede para enfrentar al ‘rojo matador’.

En los mejores de los escenarios, la ‘U’ se enfrentaría al equipo de Huancayo con la tribuna occidente inhabilitada. Algo que sucedió en el último clásico del fútbol peruano cuando hinchas de Alianza Lima agredieron a integrantes del cuadro ‘crema’.

Claramente lo ocurrido en Ate no es lo mismo, por lo que se espera una sanción más contundente. Asimismo, los ‘merengues’ se verían afectados económicamente, ya sea por una multa por parte de las autoridades como la disminución de su taquilla.

Próximo partido de Melgar

El ‘dominó’ se enfrentará a Sport Boys el miércoles 19 de octubre a las 17:15 en el estadio Monumental de la UNSA. Su rival viene de caer 5-3 ante Sporting Cristal en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

