Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: duelo clave por el Torneo Clausura de la Liga 1

Así llega Universitario

Los ‘merengues’ necesitan un triunfo para no renunciar a la pelea por el título del Clausura, aunque depende de otros resultados. La ‘U’ ocupa el quinto puesto de la tabla con 28 puntos y quedó a siete puntos del líder Sporting Cristal que venció 5-3 a Sport Boys en la presente jornada. No obstante, Universitario en la clasificación Acumulada tiene el objetivo de asegurar un cupo en la Copa Sudamericana 2023 y todavía tiene la remota posibilidad de alcanzar zona de Copa Libertadores del próximo año. Asimismo, tiene la presión de sumar los tres puntos debido a que descansa en la fecha 18 y no suma puntos.