Alianza Lima: Fondo Blanquiazul negó conversaciones con Paolo Guerrero para el 2023

Diego Gonzales Posada se refirió a la posible llegada de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero está lejos de Alianza Lima por el momento. En medio de muchas especulaciones con su salida de Avaí de Brasil y su llegada al equipo de sus amores, presidente del Fondo Blanquiazul declaró que no hay nada con el exintegrante de la selección peruana para que se convierta en refuerzo para el 2023.

Diego Gonzales Posada viajó con la delegación ‘íntima’ a Cusco y habló con la prensa en su llegada al aeropuerto de dicha ciudad. El directivo comenzó manifestando su felicidad por la victoria sobre Cienciano. “No ganamos aquí desde hace once años y seguimos en la lucha por el campeonato”.

En seguida, fue consultado por los planes para la siguiente temporada y aseguró que, por el momento, no se está viendo la parte deportiva, pues se encuentran enfocados en las últimas fechas de la Liga 1. “Estamos pensando en acabar el año de la mejor manera”, expresó.

Por último, Posada fue contundente con su respuesta sobre la posible llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima tras finalizar contrato con Avaí. “No hay ninguna conversación, no hay nada”.

De esta forma, el futuro del capitán de la selección peruana es incierto, debido que desde Brasil señalan que el ‘león de la isla’ no le renovaría su vínculo por no rendir como se esperaba.

Paolo Guerrero volvió a sentirse de su lesión en la rodilla.

Por qué no llegaría Paolo Guerrero

Alianza Lima presentó este año una plantilla con un promedio de edad muy elevado, sobre todo en zona de ataque, teniendo en cuenta a Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos. Algo que no fue positivo y no le permitió competir en Copa Libertadores, por lo que el club pretenderá refrescar esa zona del campo y la incorporación de Paolo Guerrero no estaría ceñida al plan inicial.

Añadiendo que el ‘Pirata’, quien viene siendo muy trascendental en este 2022 con 15 goles y siete asistencias, está dentro de los planes del actual campeón de la Liga 1 para la siguiente campaña. El argentino, probablemente, sea el único veterano que renueve contrato.

Alianza Lima quiere contar con Hernán Barcos para el 2023.

Mal momento de Guerrero

El ‘Depredador’ volvió a tener malos días en su carrera deportiva. Avaí confirmó que volvió a sentir molestias en su rodilla y no salió en lista en las derrotas con Fortaleza y Fluminense por el Brasileirao.

Si desde lo personal no la pasa bien, en lo colectivo mucho menos. Con los resultados negativos en las últimas fechas, el ‘león de la isla’ está muy cerca de perder la categoría a falta de seis fechas de jugarse en el campeonato brasileño. Se encuentra en la penúltima posición con 28 puntos a seis de escapar de zona de descenso.

Avaí no gana desde hace cinco partidos en el Brasileirao.

Alianza Lima se mete a la pelea del Clausura

Como aseguró Gonzales Posada, Alianza Lima se encuentra enfocado en el Torneo Clausura y es que derrotó 2-0 a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso con goles de Jairo Concha y Gino Peruzzi, así se puso a dos puntos del líder, Sporting Cristal, a falta de tres fechas por disputarse.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Salas deberán ganar todos sus partidos restantes y esperar la caída de los ‘celestes’ para quedarse con la segunda fase de la Liga 1. Sus próximos rivales serán: Binacional y ADT en condición de local y Ayacucho FC fuera de casa y en la altura.

