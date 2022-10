Alejandro Salas protesta por críticas a ministros: “Se nos está cortando la libertad de expresión”

Ministro Alejandro Salas se pronunció sobre amenazas contra Beder Camacho

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, indicó esta mañana que a los ministros de Estado se les está cortando la libertad de expresión por referirse a temas de la coyuntura política. “La semana pasada hemos sido amenazados que por hablar por coyuntura política estamos distrayendo nuestro trabajo y se nos va a denunciar”, dijo.

“Se nos está cortando la libertad de expresión. Desde mi punto de vista siento recortada mi libertad de expresión con estas amenazas, que por el hecho de responder elementos de coyuntura. Así que bajo ese punto de vista pregunten lo que consideren necesario, pero no aspectos que después seamos vulnerados con amenazas de que tomamos nuestro tiempo para responder temas de coyuntura política o temas que están siendo investigados”, agregó Salas

El titular de la cartera de Trabajo también sostuvo que “este es un tema sistemático de todas las semanas que se nos está amenazando con la libertad de opinión”.

Por su parte, el ministro de educaicón, Rosendo Serna, manifestó que si bien hay opiniones encontradas, “los ministros estamos trabajando y dedicando a tiempo completo a nuestros sectores y a la par también cumplimos con dar información y seguro que a algunos no les cae bien que haya necesidad de aclarar o cómo vemos también la coyuntura nacional, política y todo eso en el marco de la honestidad, trato justo y respeto”.

“Nosotros vamos a seguir dando información, pero en el sentido estricto de que hay necesidad de que no se utilice para decir que los ministros no hacen nada. Nosotros presentamos nuestra protesta respecto a esas opiniones, como ministros y ustedes como ciudadanos tienen derecho a opinar. Lo que queremos es que se respete, no se adjetivice, mucho menos se persiga”, recalcó el ministro Serna

En tanto Salas enfatizó que “ha sido una campaña sistemática de toda la semana entre voces del Congreso de la República, periodistas, fiscalía que si hablamos mucho nos van a denunciar. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo, estamos trabajando y ustedes toman este espacio para poder brindarles las declaraciones que hacemos. Somos respetuosos de la libertad de opinión”

De otro lado, Alejandro Salas se pronunció sobre Beder Camacho y sus visitas a las embajadas de México y Venezuela, supuestamente, para buscar asilo a los allegados y hoy prófugos de la justicia, de Pedro Castillo.

“Tenemos la misma información, es algo que seguramente se tiene que investigar en los niveles correspondientes, se tendrá que esclarecer. Nosotros no tenemos conocimiento de esos detalles”, dijo Salas.

Sobre las amenazas en contra de Camacho, el ministro de Trabajo recalcó que todo ciudadano en el país tiene derecho a poner a buen recaudo su integridad física y su vida. “Si él considera que viable hacerlo de esa manera, también podría solicitar garantías para su vida si se está viendo amenazado”.

Asimismo, aclaró que los ministros actuales no tienen por qué responder sobre el caso del ‘Gabinete en la sombra’. “Somos ministros de Estado desde febrero de este año, los hechos que están suscitando son del año pasado. Los que podrían responder son los anteriores ministros”, agregó.

