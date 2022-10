María Antonieta de las Nieves indignada con ‘La Chilindrina Huachana’: “Es fea y está fatal”

María Antonieta de las Nieves indignada con los shows de la ‘Chilindrina huachana’. (TikTok)

¡Se molestó! María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a la ‘Chilindrina’ en el ‘Chavo del Ocho’, se mostró muy indignada por la imitación de ‘La Chilindrina Huachana’. Y es que, este personaje ha causado sensación en las redes sociales desde que el video donde aparece bailando reguetón en diversas fiestas, moviéndose al son de la música y con bebida en mano se ha vuelto viral.

Incluso, fue invitado al set de “El Reventonazo de la Chola” para contar su historia. La persona encargada de darle vida a esta figura se llama Alex Brandon, un ciudadano huachano que trabaja los fines de semana en una discoteca de la misma localidad animando al público con su disfraz de la ‘Chilindrina’ y que ahora se ha convertido en una de las personalidades más populares.

Por ello, la actriz María Antonieta de las Nieves no dudó en hablar con los medios de comunicación de México sobre el joven animador y expresó su molestia. La mexicana se indignó al saber que estaban utilizando su tan recordado personaje sin su autorización, más aún cuando vio que ‘La Chilindrina Huachana’ estaba en un evento bebiendo cerveza.

“Qué cosa más fea, imagínate que una chilindrina en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi casi diría yo erótico. Además, es un chico que no es chico, sino una chica que se cree la chilindrina, está fatal”, dijo a la prensa de su país.

María Antonieta de las Nieves no demandará a ‘La Chilindrina huachana’, pese a explotar en su contra. (Captura)

Asimismo, explotó al mencionar que en el Perú se realizó un ‘concurso’ donde aparecieron más ‘Chilindrinas’, de las cuales una tenía la piel oscura. Aunque no dijo nada en contra de las personas de rasgos oscuros, indicó que está en desacuerdo con este tipo de imitaciones, ya que tiene una trayectoria que cuidar.

“Además, hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, agregó.

No demandará a ‘La Chilindrina Huachana’

Durante su conversación con la prensa mexicana, María Antonieta de las Nieves también fue consultada sobre una posible demandan a Alex Brandon por los derechos de autor. Sin embargo, la comediante dejó en claro que para comenzar una denuncia tendría que invertir mucho tiempo y venir al Perú, situación que no está dispuesta a travesar.

“Para demandar tiene uno que dejar todo lo que está haciendo, ir hasta Perú y entablar una demanda que no sé cuántos meses dure. No, mijita, ojalá tengan la corrección y la decencia de quitarlo”, sentenció.

