Magaly Medina, la polémica periodista que acabó tras las rejas hace 14 años por un ‘ampay’ a Paolo Guerrero

Magaly Medina pasó 76 días en prisión por difamar al futbolista Paolo Guerrero.

En el 2008, la periodista de espectáculos Magaly Medina afrontó el problema judicial más grande de su carrera. Aunque varias figuras de la farándula la denunciaron por sus polémicos ‘ampays’, Paolo Guerrero fue el único que logró encerrarla tras las rejas. El 16 de octubre, hace 14 años, a la ‘Urraca’ se le dictó cinco meses de prisión efectiva por el delito de difamación agravada en contra del futbolista. Desde entonces, la actual conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ no volvió a ser jamás la misma.

El problema legal inició en noviembre de 2007, cuando la controversial presentadora difundió imágenes del ‘Depredador’ junto a la modelo Fiorella Chirichigno saliendo de un restaurante miraflorino. Según Medina, las fotografías fueron tomadas a las 2: 00 de la madrugada, cuando supuestamente Guerrero debía estar descansando previo al partido Perú vs Brasil. Por esas fechas, el país se jugaba un cupo por el Mundial de Sudáfrica 2010.

Magaly Medina difundió fotografías de Paolo Guerrero y Fiorella Chirichigno saliendo de Friday's.

Las instantáneas fueron publicadas en la revista ‘Magaly TeVe’ el 21 de noviembre de 2007 y ese mismo día Paolo Guerrero organizó una conferencia de prensa para negar haberse escapado de la concentración. “Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto. Las fotos que ha mostrado son falsas. Cómo voy a salir un sábado a las 2: 00 de la madrugada, cuando tenía el partido contra Brasil”, dijo indignado.

Pese a sus declaraciones, Magaly Medina apareció horas más tarde en su programa de espectáculos, preparada para difundir las fotografías en televisión nacional. “A mí no me da asco ni pena la persona que es ampayada porque no le debo nada absolutamente a nadie. Él aceptó que salió de la concentración de 6 a 8 de la noche, y con el permiso de su señor entrenador. Nosotros afirmamos lo contrario”, precisó.

“Yo no tengo por qué mentir, a mí no me interesa de quién se trate. Mis fotógrafos no tienen por qué mentir. ¿Ustedes saben que significa que nos digan que Paolo Guerrero estaba allí? Dios mío, nos despertamos y lo vigilamos porque era el ampay. Nunca he mentido. Mi carrera no está manchada por mentiras. Yo no miento”, expresó Medina poco antes de recibir la carta notarial que la llevaría a prisión.

Magaly Medina emitió las fotos de Paolo Guerrero en su programa de espectáculos, segura de la verdad de sus reporteros. (ATV)

Peligroso orgullo

En diciembre de 2007, Paolo Guerrero envió una carta notarial a Magaly Medina, al productor Ney Guerrero y al gerente general de ATV para que se rectifiquen de la información dada en los medios de comunicación. Sin embargo, la ‘Urraca’ no lo hizo y sacó cara por Carlos Alberto Guerrero Lozada, el fotógrafo de su revista que tomó las imágenes del futbolista en el Óvalo de Gutiérrez.

Según la versión del hombre de prensa, el equipo de investigación de Magaly, a través del ‘Ampayfono’, recibió información sobre el paradero de Paolo en el restaurante Friday ‘s. Luego, se dirigió al lugar y se estacionó estratégicamente a las afueras del local para esperar la salida del futbolista. Fue así que, supuestamente, captó a Guerrero y a su acompañante a altas horas de la noche. Se comprobó, luego, que esto no era cierto.

Pero Magaly Medina creyó ciegamente en las palabras de su entonces trabajador, pues este había sido su hombre de confianza por largo tiempo y jamás había cometido un error. Es por ello que, el 3 de diciembre de 2007, la figura de ATV rompió la carta notarial de su denunciante en la transmisión en vivo de ‘Magaly TeVe’. “Miren… para hacer así con esto. Miren, señores”, dijo mientras deshacía el papel.

Magaly Medina rompiendo carta notarial enviada por Paolo Guerrero, quien le pedía que se rectificara para dejar atrás cualquier conflicto legal.

La ‘Reina del ampay’ tras las rejas

La actitud desafiante de Magaly continuó así en los siguientes meses. Esto en parte porque César Nakasaki, su abogado defensor, se presentaba en su programa ‘Magaly Teve’ para asegurarle que era casi imposible que fuera al penal de Santa Mónica. “Vamos a ganar ese caso”, señaló el letrado, que terminó siendo acusado por Medina por “mal asesoramiento” durante el proceso judicial meses después.

La conductora también contaba entre sus pruebas a favor las declaraciones de un mozo de Friday‘s, las cuales transmitió en su programa nocturno. “Paolo vino el día viernes, con una chica. Tomó bebidas alcohólicas, vino como a las nueve y se quedó hasta las once. Varias veces viene con varias chicas, bien diferentes todas. Parecen modelo”, sostuvo el hombre, cuya identidad jamás fue revelada, sin saber que estaba siendo grabado.

Magaly Medina y todos los involucrados en el caso fueron llamados a declarar ante el Juzgado. Una vez más, la ‘Urraca’ defendió su “verdad”. Sin embargo, mostró una actitud más plácida cuando se le preguntó por la carta notarial que había roto frente a cámaras. “En realidad, no recuerdo con exactitud si rompí la carta del accionante o la carta de la Federación. Si hice algunos comentarios fue porque consideraba que estaba mintiendo a la opinión pública”, sostuvo.

Magaly Medina y Ney Guerrero fueron interrogados por la jueza María Teresa Cabrera, la misma que los condenó a la cárcel.

Los días pasaron y ni ella ni el productor Ney Guerrero llegaron a presentarse en las dos primeras lecturas de sentencia en el Vigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, confiando en todo momento en su defensa legal. En la tercera, cuando por fin asistió tras una prórroga solicitada por su abogado, la jueza María Teresa Cabrera le informó que sería encarcelada.

Medina, quien pensó que las cosas saldrían a su favor, quedó impactada por la noticia. Pronto, se comunicó con Rosa María Palacios para contarle lo sucedido. “Me han condenado a pena efectiva a 5 meses de prisión. Le pido paciencia, a través de esta línea, a mi mamá. Mamá, por favor, no te preocupes. Mi papá… Lloro por mis papás, yo soy responsable de mis actos”, señaló entre lágrimas.

Rápidamente, los medios de comunicación informaron que la ‘Bocona más temida de la TV peruana’ había sido condenada a cumplir 5 meses de prisión efectiva y al pago de 100 mil nuevos soles (luego ascendida a 200 mil soles en segunda instancia) como indemnización al futbolista.

Cerca a las 19: 00 horas, Magaly fue enmarrocada y trasladada al penal Santa Mónica en un fuerte despliegue policial. “Es el precio de decir la verdad”, aseguró con una sonrisa irónica en el rostro antes de subir al vehículo que la llevaría al centro penitenciario. Todo esto sucedió mientras los seguidores más fieles de la presentadora pedían a gritos su libertad.

Magaly Medina salió del Poder Judicial y de inmediato fue trasladada al penal de Santa Mónica, en Chorrillos.

Las pruebas de Paolo Guerrero

El ‘Depredador’ y su abogada Tatiana Bardales llevaron a Magaly Medina tras las rejas porque esta no pudo demostrar que el futbolista salió del restaurante Friday’s a las 2:07 de la madrugada del sábado 17 de noviembre de 2007. Este fue su sustento legal:

- Fiorella Chirichingo declaró a favor de Paolo Guerrero, sustentando que salieron cerca de las 20: 00 horas del restaurante miraflorino.

- Friday’s accedió a presentar un informe detallado sobre la hora de transacción producida por Paolo Guerrero, en donde se indicó que el deportista hizo un primer pedido en el local a las 18:14 horas y el último a 19: 52 horas. Finalmente, el futbolista pagó un consumo total por S/ 99 a las 20: 00 horas.

- El servicio de seguridad de la empresa Café Mar mostró los cuadernos de ocurrencia sobre la llegada y salida de Paolo Guerrero al estacionamiento.

- La falta de veracidad del fotógrafo Carlos Alberto Guerrero Lozada, quien aseguró que fotografió a Paolo Guerrero porque estaba estacionado a las afueras del Friday ‘s, pero las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores demostraron que no había rastro de su vehículo.

- Carlos Alberto Guerrero Lozada tampoco pudo comprobar que las fotografías fueron capturadas por su lente la madrugada del sábado 16 de noviembre. Aseguró que su cámara estaba malograda producto de una caída.

Paolo Guerrero pidió que Magaly Medina fuera condenada, por lo menos, a un 1 año de prisión efectiva y al pago de 330 mil dólares como reparación civil, ya que esa fue la cifra que la empresa Telefónica iba a pagarle como imagen de marca; contrato que no llegó a darse porque la periodista difundió las imágenes que dejaron mal parado al futbolista.

Paolo Guerrero mostró el recibo de Friday's, con lo que evidenciaba que salió del restaurante a las 20: 00 horas.

Magaly Medina recuperó su libertad

El 31 de diciembre de 2008, cerca a las 18: 09 horas, Magaly Medina abandonó el penal de Santa Mónica tras permanecer 76 días en prisión. Su productor Ney Guerrero también pudo recuperar su libertad. En la puerta del penal, la periodista de espectáculos fue recibida por su hijo Gianmarco Mendoza y por una multitud de gente que celebró por todo lo alto su excarcelación.

“Estoy feliz. Gracias infinitas al apoyo de la gente. Ellos han sido mi fuerza, por ellos nunca me quebré. Voy a reunirme –continúo– con los directivos del canal. Regresamos al programa el lunes 5 de enero, allí contaremos toda esta experiencia. Este es el mejor Año Nuevo que tendré con mi familia, con mis padres, quienes han sufrido por todo esto”, expresó a su salida.

Magaly Medina salió de prisión, recibiendo el apoyo de decenas de personas.

Se informó que la ‘Urraca’ salió en libertad porque la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel decidió cambiar la condena de cinco meses de prisión efectiva a dos años de prisión suspendida. Así pues, Magaly estuvo impedida por dos años de difamar a Paolo Guerrero o cualquier otra persona como regla de conducta. Además, se ratificó que debía pagarle 100 mil nuevos soles al deportista como reparación civil.

El 5 de enero de 2009, tal y como lo había anunciado, Magaly Medina retornó a su programa ‘Magaly TV’ en medio de gran expectativa. A diferencia de otras ediciones, la presentadora se vio por primera vez nerviosa de estar frente a cámaras. Contó luego que ese día logró picos de 32 puntos de rating “como si fuera un partido de fútbol”.

“Hola y buenas noches, hace casi 80 días que estoy fuera de la televisión. 76 de ellos los pasé en el penal de Santa Mónica. Al ver las imágenes, he vuelto a revivir sentimientos que sentí ese horrible día del 16 de octubre. Estoy nerviosa, adrenalínica, es como si fuera mi debut televisivo. Este es mi primer programa después de salir de prisión, no es la misma Magaly la que está acá. La cárcel marca a cualquier ser humano. Esto me marcará para siempre, hasta el fin de mis días”, puntualizó.

El primer programa de Magaly Medina después de salir de la cárcel | ATV

Días después, Paolo Guerrero logró su más grande objetivo y lo que nadie ha podido hasta la fecha: hacer que Magaly Medina se rectificara en su propio espacio televisivo. La conductora tuvo que hacerlo de manera obligatoria, pues debía cumplir con la sentencia del 27º Juzgado Penal.

Sin titubear, leyó el documento al aire: “Se comprobó que Magaly Medina, yo, realizó afirmaciones difamatorias contra Paolo Guerrero (...) Me rectifico sobre dicha información de modo categórico y señalo la falsedad de la noticia agraviante que afectó el honor del querellante”.

Recuerdos dolorosos

Han pasado 14 años desde que Magaly Medina pisó una cárcel por primera vez. En todo este tiempo, la figura de ATV ha reconocido que su paso por prisión fue el evento más trágico de su vida, el cual nunca olvidará. En diversas entrevistas, ha contado extractos de lo que fue para ella estar tras las rejas.

“Tuve yo alguna vez que pasar una noche, la más triste de mi vida hasta el momento, en la que la pasé sola y alejada de todos por estar en prisión. Fue una Navidad muy dura, imaginas que tus padres en tu casa están sufriendo, porque no tienen a su hija en la mesa, mi hijo pasaba por una crisis existencial, no quería celebrar la Navidad, tuve que convencerlo de que tenía que celebrar por sus abuelos, por sus tíos y por sus sobrinos”, relató en su canal de Youtube.

Después de salir de prisión, Magaly Medina visitó nuevamente el penal de Santa Mónica para contar cómo era su vida dentro del centro penitenciario.

También señaló que perdió el juicio porque no pudo demostrar la hora que se le tomó la foto a Paolo Guerrero. “El fotógrafo de mi revista tenía la cámara que la había sacado del taller y no tenía el fechador ni en la hora ni en el día. Ese fue el único pretexto (para la sentencia). Yo presenté testigos, -vendedores ambulantes- personas que lo vieron, que lo identificaron y hablaron de la hora, pero no hicieron caso y la jueza me mandó a la cárcel”, resaltó.

En otra entrevista, Magaly Medina levantó la polémica al señalar: “Yo creo que, fundamentalmente, no me mandó a la cárcel él (Paolo Guerrero), sino fue su mamá. Yo creo que él hizo lo que su mamá quería porque creo que la mamá se sentía más ofendida que él mismo”.

En el 2016, Medina protagonizó una fuerte pelea con un periodista español del programa ‘Sálvame’. El hombre de prensa le recordó su paso por la cárcel, minimizando su carrera como conductora de TV. Magaly no se quedó callada y respondió que estuvo en prisión “a mucha honra y por defender la verdad de su reportero”. “Volvería a ir otra vez a la cárcel por defender la verdad de mis reporteros”.

Magaly Medina aseguró que volvería a prisión por defender a su reportero | Telecinco.

Actualmente, Magaly Medina, de 59 años, es conductora del espacio ‘Magaly TV, La Firme’, que se transmite de lunes a viernes por la señal de ATV. Incluso hasta hoy, la ‘Urraca’ sigue creyendo en la verdad del fotógrafo Carlos Guerrero, a quien asegura le tiene cariño. A pesar de haber sido enjuiciada y llevada a prisión, Magaly no tiene miedo en criticar a Paolo Guerrero cada vez que está en el ojo de la tormenta. El futbolista jamás volvió a referirse a ella.

