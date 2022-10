José Carvallo y su incomodidad por empate de Universitario: “Nos faltó estar calmados. Estamos con bronca”

El arquero del cuadro 'crema' se pronunció por el amargo resultado de su equipo en casa. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes no pudo hacer respetar la casa y empató ante Melgar de Arequipa en un duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Con este resultado, el cuadro ‘crema’, se despidió de la consigna de luchar por el segundo certamen del año. De hecho, ningún equipo tendría que sumar en lo que queda por disputar para apelar al milagro. En ese sentido, José Carvallo mostró su fastidio y reveló la clave de esta paridad.

“Lastimosamente no se pudo ganar. Nos vamos con una bronca tremenda por no darle una alegría a la gente que nos vino a apoyar. El partido estaba para nosotros. Nos está costando cuando tenemos un hombre de más. Ahora toca pensar en Sport Huancayo”, comentó en declaraciones para GOLPERU a la culminación de la contienda.

De la misma manera, reconoció que hubo un aspecto en el que adolecieron en el instante en que contaban con más jugadores en campo. “Nos faltó un poco más de calma. Nos llegamos de ansiedad cuando tenemos un hombre de más. Creo que con un poco más de tranquilidad ganábamos el partido. Tuvimos las situaciones. Ya lo analizaremos en la interna y trataremos ganar el domingo ganar a Huancayo”, dijo.

Además, el golero admitió que solo les queda luchar por posicionarse en lo más alto para tratar de conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2023. “Queda ganar los seis puntos que restan y ubicarnos lo mejor que se pueda en el Acumulado”, señaló.

Y es que en este duelo, Universitario se mostró como un equipo intenso y con las claras intenciones desde el inicio para ir en busca de la victoria. Los constantes ataques por las bandas y el centro evidenciaron esa consigna, aunque no tuvieron claridad para generar peligro en arco rival. Fue así como Melgar pudo abrir el marcador en una llegada que la zaga de los locales no pudo bloquear. Martín Pérez Guedes definió ante la marca de dos contrarios y puso el 1-0.

Los ‘merengues’ habían recibido un golpe muy duro, por lo que su reacción no se hizo esperar. Alberto Quintero definió en el área rival tras una gran asistencia de parte de Andy Polo para sacar un potente remate y colocar la igualdad.

En los minutos posteriores, ambos equipos no se hicieron mayor daño, aunque la noticia llegó con las expulsiones de dos futbolistas de Melgar. Horacio Orzán vio la tarjeta roja tras doble amarilla por una fuerte entrada contra ‘Chiquitín’. Sin embargo, el árbitro Jesús Cartagena también dejó fuera del encuentro a Jean Pierre Archimbaud, luego de que el volante pisara a Piero Quispe.

Este panorama habría sido favorable para los de Ate, por lo que ahí llega la autocrítica de José Carvallo, ya que su escuadra no pudo imponerse y buscar el segundo tanto. NO hubo elaboración y, a pesar del posterior ingreso de Hernán Novick, las situaciones de peligro no figuraron.

Pese a tener dos hombres más desde el minuto 73, los 'merengues' no pasaron del empate ante los arequipeños. (Video: GOLPERU).

Presente de Universitario

Como se mencionó líneas arriba, con este resultado, la ‘U’ se alejó de los primeros lugares del Torneo Clausura. Llegó a los 29 puntos y se ubica en el sexto lugar, a seis del líder Sporting Cristal. Asimismo, es importante mencionar que en la siguiente fecha (se jugará a mitad de semana) descansará, por lo que recién retornará para la jornada 18 cuando se mida ante Sport Huancayo en el estadio Monumental el domingo 23 de octubre a las 15:30 (hora peruana).

Marca histórica de José Carvallo en Universitario

Finalmente, José Carvallo tuvo palabras sobre la marca histórica que alcanzó con Universitario al llegar a los 300 partidos. “Estoy muy agradecido a Dios por permitirme vivir estos momentos en mi carrera futbolística. Soy hincha de la ‘U’ desde muy pequeño y la verdad es que es algo soñado. A mi familia que siempre está ahí, me apoya”, sostuvo.

José Carvallo es el capitán de Universitario y uno de los referentes del club. (Club Universitario de Deportes))

SEGUIR LEYENDO