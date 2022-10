Jamie Lee Curtis quedó impresionada con youtuber peruana durante entrevista: “¡Estoy en shock!”

Jamie Lee Curtis quedó impresionada con youtuber peruana durante entrevista | Youtube / Ariana Bolo Arce

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, cuyo primer papel protagónico en “Halloween” la llevó al estrellato hace más de 40 años, ofreció entrevistas a diversos medios de comunicación a fin de promocionar “Halloween Ends”, la película que dará fin a la historia del asesino en serie Michael Myers. Una youtuber peruana llamó su atención de principio a fin.

Se trata de Elizabeth Ruiz Mc Millan, youtuber que forma parte del ‘Team Bolo’. La publicista viajó a México junto a los hermanos Ariana y David Bolo Arce para asistir a la rueda de prensa donde conocería a Jamie Lee Curtis. Esta fue su primera entrevista con un artista internacional, lo que emocionó a la actriz al enterarse de ello en plena conversación.

“Me siento muy honrada de ser tu primera entrevista. Estoy muy emocionada, eso me hace sentir muy bien. Me siento muy honrada”, recalcó la ganadora de dos Globos de Oro.

Jamie Lee Curtis formará parte de "Halloween Ends", la última entrega de la saga de terror.

Durante la entrevista, la también productora de cine aseguró sentirse orgullosa de ser un ejemplo para las mujeres, especialmente para las más jóvenes. “Incluyéndote a ti, siendo esta tu primera entrevista. ¿Sabes? Estás forjando tu camino. Estás al inicio de tu carrera, yo estoy al final de la mía. Bueno, no es el final, pero sí mi último gran capítulo”, señaló ya en un lado más personal.

Jamie Lee Curtis aplaudió a peruana

Una vez terminó la entrevista, Jamie Lee Curtis felicitó a la youtuber nacional por haber conversado con ella de una manera bastante profesional, a diferencia de otros comunicadores que suelen leer un libreto cuando la tienen al frente. “Todos los demás hicieron así”, dijo mientras imitaba a los demás periodistas internacionales con los que charló esa tarde.

“Eso fue estupendo. Tú estabas tan relajada. Hiciste tu tarea, pero estás tan relajada. ¡Tan relajada! De verdad, no estás nerviosa, estás tan relajada que estoy en shock, ¿verdad? ¡Su primera entrevista! Esto es realmente algo. Laurie Strode fue mi primera película, ¿puedes imaginarlo? Esto es increíble”, comentó para luego tomarse una fotografía con la influencer.

El video fue muy comentado en Youtube, logrando más de 100 mil vistas en la plataforma y más de 1500 comentarios. Los usuarios felicitaron a la youtuber Ely Ruiz por haber dejado el nombre del Perú en alto con su profesionalismo.

Jamie Lee Curtis posó junto a conocida youtuber peruana. (Instagram)

