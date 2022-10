Araceli Poma, la peruana que competirá contra Rosalía en los Latin Grammy 2022: “Orgullosa de mis raíces”

Araceli Poma y su banda Afro-Andean Funk representarán al Perú en los Latin Grammy 2022. (Instagram)

La cantante Araceli Poma, quien forma parte de la agrupación Afro-Andean Funk junto al bajista Matt Geraghty, ha puesto al Perú en alto por segunda vez. La artista nacional ha sido nominada en los Latin Grammy 2022 en la categoría ‘Mejor álbum de música alternativa’ por su trabajo en ‘The Sacred Leaf’, compitiendo contra grandes artistas internacionales.

“Estamos muy contentos porque sé que estamos difundiendo la música de mis raíces, estoy orgullosa de ellas. Se está conociendo la música del Perú, visibilizándose en el mundo entero”, nos señaló desde Nueva York, lugar donde reside desde hace años, pero con el Perú siempre presente en su corazón.

En entrevista con Infobae, Araceli Poma nos habla sobre su segunda nominación a los premios musicales más importantes de Latinoamérica y sobre el objetivo principal de ‘The Sacred Leaf’, que incluye música en español y quechua en una fusión moderna sin precedentes.

Araceli, felicidades por tu segunda nominación. Esta vez representas al Perú con ‘The sacred leaf’...

Sí. Estamos agradecidos por ello, es un gran momento y hay que seguir trabajando mucho. La música es un camino de mucha constancia.

Cuéntame un poco más sobre el álbum, ¿en qué consiste?

El álbum está en quechua y en español. El sencillo principal ‘The Sacred Leaf’ es una colaboración con el artista Manno Beats, de Haití. Para mí ha sido muy importante realizar ese álbum con canciones que incluyan idiomas indígenas porque me parece relevante y necesario visibilizar las lenguas originarias que, lamentablemente, se están perdiendo. Y mejor si es a través de la música, creo que así se va a llegar a las nuevas generaciones.

¿Crees que tu trabajo es valorado en Perú?

Yo creo que con el tiempo hay algunas cosas que han ido cambiando para bien, y creo que ahora somos muchos más conscientes de la importancia de nuestras lenguas originarias, de la importancia de difundir cultura, de generar este vínculo con las nuevas generaciones, de amar lo nuestro y respetar también a las demás culturas.

Y para ti, ¿por qué es importante rescatar las lenguas originarias?

En el Perú hay una gran parte de quechuahablantes y el quechua es una de las 48 lenguas indígenas que tiene nuestro país. Hacer esto genera inclusión y, además, es importante darle continuidad a una cultura. Debemos recordar que tenemos otras lenguas, no solo español.

Araceli Poma es una cantante y compositora peruana que reside en Nueva York.

¿Hay alguna forma de hacerlo, más allá de la música?

Si, no solamente se puede rescatar a través de las canciones, sino también aplicándolas en la carta de un restaurante, en la señal de un aeropuerto. Así estamos incluyendo también a muchas de las personas de las diferentes culturas, y eso me parece que es un tema urgente y necesario.

¿Qué te motiva?

Mi principal inspiración siempre han sido mis abuelos. Mi abuela paterna tiene 90 años, es quechuahablante, criada en Huancayo. Escuché mucho de ella, que sus padres no le enseñaron a hablar el quechua. Pese a que vivía en un lugar donde la mayoría era quechuahablante, sus padres no querían enseñarle el idioma a ella ni a sus hermanos. Tenían miedo que sus hijos crezcan discriminados. Inevitablemente, mi abuela aprendió el idioma del pueblo, pero creció con el mismo pensamiento.

Entonces, ¿cómo fue que tú aprendiste a hablar el quechua?

Mira, mi abuela no les enseñó el quechua a sus hijos. Mi papá entiende algunas cosas, pero no lo habla. En mi caso, yo he crecido con los cantos en quechua de mi abuela paterna, a mí llegó el idioma a través de la música. Por eso para mí es tan importante cantar en quechua. No quiero que la cultura de mi abuela y de millones de personas quede en el olvido.

Dentro del álbum, ¿hay algún tema que sea tu preferido?

Todos los temas tienen mucha pasión porque todas son composiciones nuestras, pero tengo una especial conexión con ‘Agua del olvido’ porque es un tema donde participó una chamana que yo quiero mucho y ella ha puesto su voz en el álbum a través de un canto ritual.

Otras tres peruanas, Nicole Zignago, Eva Ayllón y Susana Baca, han sido nominadas a los Latin Grammy 2022, ¿cuáles son tus apreciaciones sobre ellas?

Me siento muy orgullosa. En el caso de Nicole, es una artista tan joven que está dejando en alto el nombre del país. Además, es una jovencita que viene trabajando muchísimo, yo sé que muchas de las personas no saben todo el trabajo que hay detrás del artista. A mí también me ha servido mucho para poder escuchar un poco más su música, creo que es una artista grande que está brillando con su propia luz. Y bueno, para mí, Susana Baca y Eva Ayllón son maestras de maestras. Siempre han sido un grandísimo referente musical. Yo me siento honrada de pertenecer a esa generación.

Otra grande de la música peruana es Bartola, quien hace poco causó controversia por sus declaraciones sobre los afroperuanos…

Conozco a Bartola por su trayectoria musical, también la admiro mucho, pero ella tiene sus opiniones, las respeto pero no las comparto. Yo sí quiero tener una identidad y cada artista tiene su manera de pensar.

Vives en Nueva York desde hace años, ¿cómo te sientes como peruana en una ciudad tan grande como esta?

Me siento muy cómoda en esta ciudad. Nueva York es una ciudad en la que te puedes encontrar en un solo vagón de tren con 40 lenguas diferentes, entre ellas indígenas. Es maravilloso conectar con tantas culturas. He tenido la oportunidad de encontrarme con personas quechuahablantes de Ecuador y Argentina, realmente aquí conectas con muchas personas.

Afro-Andean Funk está conformado por Araceli Poma y Matt Geraghty.

¿Qué extrañas del Perú?

Extraño a mi familia, por supuesto, pero siempre estamos en contacto. Mis perritas. Te diría también que el cariño que se encuentra en muchas peñas tradicionales limeñas. No es lo mismo tener el abrazo físico de la abuela, pero digamos que la tecnología nos hace extrañar menos y dedicarnos más al trabajo. Extraño todo, pero creo que mi caso es particular porque yo trabajo con el Perú, yo siento que soy el Perú, lo tengo en mi corazón.

¿Cómo sientes que ha sido la reacción de tus fans ante tu nominación?

Yo tengo una comunidad pequeña, pero súper grande para mí. Siempre están mandándome las vibras y mucho cariño, para mí eso vale muchísimo porque me ayudan a salir adelante. Hacer una carrera musical no es fácil, ni en el Perú ni en Estados Unidos. Pero el cariño del público me ha ayudado mucho a seguir luchándola.

Previamente, Afro-Andean Funk fue nominado a los premios Latin Grammy 2020 por su disco y documental “The Warrior Women of Afro-Peruvian Music”.

Los Latin Grammy 2022 se realizará en noviembre y competirás contra Rosalía, Bomba Estéreo y otros grandes, ¿sientes nervios?

Más que nerviosa, me siento orgullosa porque ya estar nominados como banda es algo grande para mí. En el 2020 estábamos nominados con Juanes y más estrellas mundiales, éramos conscientes con quiénes estábamos compitiendo, pero igual te pones nerviosa porque ya intuyes… Ahora, Rosalía tiene fama y cobertura, es una estrella. Sinceramente, ahorita no estoy tan nerviosa, estamos trabajando duro en nuestros proyectos.

