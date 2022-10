Amy Gutiérrez se sometió a la lectura del tarot y quedó sorprendida con su futuro. | YouTube.

A pesar de ser una exitosa cantante de salsa en el Perú, Amy Gutiérrez tiene muchas dudas sobre su futuro, por lo que se animó a sentarse a conversar con la reconocida astróloga y tarotista Josie Diez Canseco, quien no dudó en resolver algunas de sus preguntas.

La exintegrante de ‘You Salsa’ quiso saber si en algún momento se va llegar a casar, pues al parecer las constantes rupturas amorosas que ha tenido la han llevado a dudar sobre el verdadero amor.

La respuesta que le dio Josie Diez Canseco sorprendió a Amy Gutiérrez, especialmente cuando le dijo que el hombre con el que llegará al altar es mayor que ella y se parece mucho a su papá.

“Te vas a casar con alguien mayor porque tú vas a buscar esa imagen de tu papá. A pesar de las experiencias que vas a tener (…) tú vas a buscar esa imagen paterna porque tú adoras a tu papá, lo idealizas y lo idolatras y vas a buscar a alguien muy parecido a él”, comentó.

Al escuchar lo que le mencionó la tarotista, la salsera solo atinó a decir que era muy cierto, pues ella con su papá tiene una relación bastante cercana y que era muy posible que busque alguien que se parezca a él en un futuro.

En otro momento, Josie Diez Canseco le relató a Amy Gutiérrez que ella llegará a tener dos hijos en un futuro, algo que dejó aun más sorprendido a la cantante de salsa, porque según reveló, entre sus planes se encuentra ser madre de dos pequeños.

“Y veo también que vas a llegar a tener por lo menos dos hijos y el primero va a ser hombre”, fue el comentario que causó una gran felicidad en la salsera. “Acabas de darme una noticia maravillosa, yo siempre he querido tener dos hijos”, precisó.

Pese a que Josie Diez Canseco le dijo lo que pasará en su vida amorosa en un futuro, la también astróloga le recomendó no sugestionarse, esto debido a que podía limitarse a amar a las personas que aparezcan en su vida mientras busca al hombre con que se va a casar.

Amy Gutiérrez vivió una experiencia inolvidable en los premios Heat 2021.

Amy Gutiérrez se declaró pansexual

Hace unos meses, durante una entrevista con un canal de YouTube, Amy Gutiérrez reveló que era pansexual tras señalar que a la hora de buscar una pareja no se fija si es hombre, mujer o de otro género, pues para ella el amor no tiene rostro. Asimismo, en una entrevista con Infobae, se animó a profundizar en el tema.

“Sigo pensando lo mismo, que el amor es libre. No tengo prejuicio para nadie, si lo hicieron conmigo son personas que no me conocen y cada quien le da valor a lo que escucha. No es un pecado ser así, se lo tomaron a mal porque piensan que es parte de una moda. En mi caso, ya no voy a decir una palabra exacta o pansexual, lesbiana, bisexual porque lo van a tomar mal. Yo pienso que el amor no tiene género, ni sexo, religión, colores no hay nada. El amor es el amor y de quien te enamoras disfrútalo, es lo más bonito de la vida”, comentó.

SEGUIR LEYENDO