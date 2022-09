‘La Voz Senior’: Participante se quebró al olvidar la letra de la canción en audición a ciegas

Participante de ‘La Voz Senior’ se quebró al olvidarse la letra en su audición | Latina

Una participante de ‘La Voz Senior’ se encontraba cantando en el escenario el tema ‘De qué manera te olvido’ en las audiciones a ciegas cuando de pronto se olvidó la letra de la segunda estrofa de su tema y esto no convenció a los jurados y no pudo pasar a la siguiente etapa del concurso de canto.

“Me olvidé, me olvidé la segunda parte” expresó muy triste la concursante Graciela Fajardo de 76 años, cuando terminó de cantar, además se tapó el rostro con las manos por la pena que sentía en ese momento.

No obstante, los entrenadores de la segunda temporada del formato de Latina Televisión supieron darle palabras de aliento para que no desista en su objetivo de ser una cantante profesional.

La primera en expresar sus palabras de aliento fue la destaca cantante, Eva Ayllón. Ella la animó a que no deje de insistir y se siga preparando para presentarse en los concursos de canto hasta conseguir su objetivo de cantar en televisión.

“No te preocupes, insiste hasta que entres, tienes que hacerlo hasta que entres y te des el gusto de que las sillas volteen por ti, por favor”, le dijo Eva Ayllón.

Por su lado, Daniela Darcourt recordó que doña Graciela se había presentado en la primera temporada da ‘La Voz Senior’ y la invitó a continuar cantando en los siguientes castings hasta conseguir el sueño que de ser cantante.

'La Voz Senior': Participante se olvidó la letra de la canción en audición.

“Yo recuerdo tu carita, tú estuviste también en la temporada pasada. Mira ‘Chelita’ el que sigue la consigue, has escogido una canción bonita. Te animo a que no desistas y estoy segura de que esto es tu sueño, estoy completamente convencida que a la próxima estas sillas van a voltear con todas de la ley para ti. Gracias por acompañarnos una vez más”, le comentó la salsera.

‘Chelita del Norte’ se retiró del escenario y se dirigió a la sala familiar donde sus hijas y sus nietas la esperaban. La abrazaron y le dieron mucha fuerza. Allí ella comentó que si había una siguiente temporada de ‘La Voz Senior’, no dudaría en presentarse de nuevo porque “no hay tercera sin segunda”.

“Contenta porque el señor me está permitiendo participar en este concurso, lo hago para el ejemplo de mis hijos y nietos que cuando quieran conseguir algo hay que seguir para adelante, como digo la cima está bien alta, pero paso a paso se puede llegar. Si hay otra temporada de todas maneras yo lo intento”, afirmó doña Chelita.

¿En qué canal puedo ver La Voz Senior?

La Voz Senior se transmite a través de Latina Televisión.

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 702 (HD)

Claro TV/ Canal 2

Best Cable: Canal 2

¿Cómo ver La Voz Senior en digital?

Puedes ver La Voz Senior a través de Latina Play descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. También puedes acceder a la señal en vivo por medio de Internet AQUÍ.

SEGUIR LEYENDO