Congreso aprobó por insistencia tenencia compartida, pero es rechazada por el Ministerio de la Mujer y Defensoría

Esta tarde, el pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ‘Ley que regula la Tenencia Compartida de los Niños y Adolescentes’. En este caso, de acuerdo con la norma, el padre y la madre tendrán la tenencia de los menores de manera compartida. Esta modificará los artículos 81, 82, 83 y 84, la cual será publicada en unos días en el diario El Peruano.

Cabe precisar que, la norma que modifica los artículos fue observada por el Ejecutivo, por lo que la Comisión de Mujer y Familia aprobó la insistencia y procedió debatirse al Pleno. Con 68 votos a favor, 28 en contra y 18 abstenciones se aprobó este dictamen.

Este proyecto fue promovido por la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular. Asimismo, estuvo respaldada por los legisladores de su misma bancada. “Este proyecto lo que hace es que el juez tome la determinación (de la tenencia) en función al interés superior del niño”, sostuvo la parlamentaria Juárez a Andina.

Durante esta sesión se presentó un pedido de reconsideración acerca de la votación del proyecto, pero no llegó a los votos necesarios para ingresar a debate. Sin embargo, la iniciativa de la congresista Juárez fue rechazada por diferentes entidades estatales.

Ley rechazada

La Defensoría del Pueblo rechazó la aprobación por insistencia a través de sus redes sociales, debido a que no “garantiza interés superior de la niñez”. Para esta entidad, la tenencia compartida debe ser evaluada en cada caso por un juez, pero que no se imponga como una “regla” para todos los padres. En este sentido, indicaría que hay padres que no se encuentran aptos para el cuidado de una niña o niño.

“Esta ley podría ser utilizada para ejercer formas de violencia a progenitores, sobre todo a madres, con tenencia unilateral, a través de hijas/os. Priorizar #TenenciaCompartida afectaría derecho a la pensión alimentaria, con sentencias firmes, de niñas/os y adolescentes”, publicaron en Twitter.

Sin embargo, no es la única institución que se ha mostrado en contra de este dictamen. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recordaron que fue observada por el presidente de la República. Asimismo, argumenta que es una “grave afectación al principio del interés superior” de las hijas e hijos.

“Es un error entender la tenencia como un derecho exclusivo de los padres. La capacidad del padre o la madre de velar por las y los hijos tras una separación debe ser evaluada caso por caso”, escribieron a través de redes sociales.

Además, precisaron que podría generar un riesgo físico y emocional para los menores. “La tenencia es un derecho fundamental de las hijas e hijos menores de edad. No velar por ellas y ellos es generar un riesgo para su bienestar físico y emocional”, agregaron.

