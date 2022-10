Roberto Mosquera opinó sobre la polémica de Jesús Chávez por los incentivos y de su continuidad en Sporting Cristal

El técnico de los 'celestes' se pronunció acerca de las polémicas declaraciones del 'Chucho'. (Video: Cristal TV)

Hay un tema en la Liga 1 que ha resonado con mucha fuerza en los últimos días y es sobre las declaraciones de Jesús Chávez, futbolista de Sport Boys, quien ‘pidió’ a otros clubes que luchan por ganar el Torneo Clausura que está abierto a recibir incentivos económicos para ganarle a Sporting Cristal en la fecha 16. De hecho, se generó una división de opiniones al respecto, aunque el técnico de los ‘celestes’, Roberto Mosquera, tuvo una postura tajante y calificó de “poco grato” escuchar ese tipo de solicitudes.

“El ambiente del fútbol está un poco cargado, hay que pensar las cosas antes de decirlas. Mi padre me dijo alguna vez que el que está dispuesto a que le den algo por hacer lo que tiene que hacer, también puede agarrar para no hacerlo. Es una pregunta más para Chávez que para mí”, fueron las primeras palabras del DT en conferencia de prensa previo al duelo ante los ‘rosados’.

De la misma manera, resaltó que este tipo de situaciones no deberían ocurrir en el deporte. “Es poco grato escuchar esto, no me gusta escuchar esto y menos de un jugador que he dirigido. Creo que tiene que buscar apoyo y un consejo porque no es grato salir a la prensa a mandar este mensaje. No me parece lo correcto pedir dinero por los medios de comunicación. El fútbol es una disciplina deportiva y parece que lo hemos olvidado”, agregó.

Pero no ha sido el único integrante de Sport Boys en hacer dicha petición, ya que su entrenador, Juan Alayo, también tuvo una actitud bastante abierta sobre recibir alguna compensación económica si derrotan a los ‘rimenses’. En esa línea, descartó que el delantero haya hecho ese pedido por la crisis financiera que sufre el elenco del Callao.

Lo cierto, es que habrá un choque muy duro este sábado 15 de octubre a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Sporting Cristal necesita ganar para mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura. A su delante tendrá un equipo que, si bien no lucha por algún torneo internacional ni por evitar el descenso, la consigna de los incentivos podría inclinar la balanza a buscar el triunfo.

Continuidad en Sporting Cristal

Por otro lado, Roberto Mosquera fue consultado respecto a una posible renovación con la entidad del Rímac. “Nadie de Cristal ha hablado conmigo, pero da la impresión de que a mí no me pueden contratar de otro lado. Yo tengo un valor ahora y un valor cuando campeone. Si arreglo ahora y campeonamos como espero que suceda, algo va a quedar en el camino, no hay apresuramiento”, comentó.

Asimismo, admitió que es consciente que puede haber empresarios que ofrezcan algunos nombres a la dirigencia para relevar a ‘Mou’ en el cargo, aunque sabe que eso ocurre en el fútbol. “Algunos quieren colocar su entrenador en Cristal porque es lo normal, yo dije que termino mi contrato, no que iba a renovar, eso va a depender de la dirigencia”, manifestó.

Pero eso no fue todo, ya que el DT de 66 años expuso los logros que ha conseguido con Sporting Cristal, dando a entender que una extensión del contrato no sería descabellada. “Es normal que en algún momento hablen con nosotros, en tres años hemos perdido nueve partidos y algunos están incómodos con nosotros. ¡Es increíble! Estamos hablando del 73% del puntaje, de una cantidad de goles que no la tiene nadie, un equipo que es el único invicto del Clausura con 25 partidos”, sostuvo

“La renovación debería ser, pero yo no pongo presión para esas cosas. No voy a decirle a la dirigencia que mire lo que estoy haciendo porque saben lo que estamos haciendo. Después dependerá de lo que estamos haciendo o me puede venir algo del extranjero e irme”, añadió.

