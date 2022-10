Jesús ‘Chucho’ Chávez y su polémica declaración a días de Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1

'Chucho' Chávez y su polémica declaración sobre Sport Boys. (Sport Boys)

Jesús Chávez, mediocampista de Sport Boys, habló sobre los diferentes incentivos que reciben los equipos cada vez que se encuentran en la recta final del campeonato peruano. Todo esto a pocos días de enfrentar a Sporting Cristal, líder del Torneo Clausura que tiene la obligación de imponerse en Villa El Salvador.

El popular ‘Chucho’ reveló que en la ‘misilera’ ya se están preparando para aceptar los alicientes que les proporcionan las instituciones que están arriba en la tabla de posiciones y que necesitan ciertos resultados para obtener un propio beneficio de cara a la culminación del certamen.

“Estamos esperando nuestra Navidad , en Sport Boys aceptamos los incentivos para ganar, bienvenido sea. Y es que en los 20 años que vengo jugando al fútbol se dieron este tipo de cosas, acá los equipos que están arriba siempre te llaman para que le ganes al segundo o viceversa. En estas tres últimas fechas jugamos ante Cristal, Melgar y Sport Huancayo, así es que esperamos el llamado”, declaró Chávez para el programa Fútbol y Var.

Tras ello, el medio futbolístico (periodistas e hinchas) calificó de poco profesional sus declaraciones, pues se trata de un jugador veterano del club.

Los 'rosados' se ubican en la novena posición en el Clausura. (Sport Boys)

Sport Boys vs Sporting Cristal

Jesús Chávez también se manifestó respecto al duelo que tendrá Sport Boys ante Sporting Cristal el sábado 15 de octubre a las 15:30 horas (de Perú) en el estadio Iván Elías Moreno por la jornada dieciséis del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El volante afirmó que los ‘rimenses’ son un buen equipo y que será un encuentro importante para ambas escuadras.

“Cristal es un equipo que siempre pelea los títulos últimamente, tiene un gran plantel, uno de los mejores del medio, viene jugando bien y tienen a un gran técnico que, por años, es el mejor. Será un lindo partido y uno solo se motiva para jugar, ya que todos los ojos estarán puestos allí”, expresó el futbolista de 36 años.

Luego declaró sobre la posibilidad de estar en el equipo titular debido a las salidas de sus dos principales delanteros: Alexis Blanco y Mauro Guevgeozián. El volante resaltó que habló con el DT para ponerlo como ‘9′ ante los ‘bajopontinos’ y cómo viene manejando el ser suplente en su equipo.

“Conversé con el técnico y me puede poner de ‘9′, pero igual le vamos a dar pelea a Cristal, cuidándonos, porque le metes uno y ellos te hacen tres. Quizás de más joven me pude haber molestado, irme del entrenamiento, pero ahora que ya acaba mi carrera no me voy a molestar por tonterías, trato de disfrutar el día a día. Converso mucho con el ‘profe’ Alayo quien es mi amigo, mi vecino y jugamos juntos, hay confianza. Ahora estuve lesionado del gemelo izquierdo y ya me recuperé, añorando jugar con Cristal. Estoy ansioso”, habló ‘Chucho’ Chávez.

Sport Boys se enfrentará a Sporting Cristal por la fecha 16 del Clausura. (Liga 1)

Posiciones y último partido

Sport Boys actualmente se encuentra en la novena posición con un total de 21 unidades en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Los dirigidos por Juan Alayo han acumulado 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas hasta el momento.

El último partido que jugaron ambos equipos fue el 5 de junio en el estadio Alberto Gallardo. El duelo terminó con una victoria por 3-0 a favor de los ‘celestes’. Los goles lo marcaron Irvin Ávila (26′), Joao Grimaldo (31′) y Martín Távara de penal (60′).

Sporting Cristal 3-0 Sport Boys por el Apertura de la Liga 1 2022. (GOL Perú)

