Los impactantes testimonios de las sobrevivientes de la tragedia en Punta Cana donde murió una peruana

El trágico accidente que ocurrió en Punta Cana, en República Dominicana, luego de que un bus que trasladaba alrededor de 50 personas nacionales y extranjeras se volcara camino a una excursión en la Isla Saona. Esta vez, los testimonios de dos sobrevivientes, Esther y Mara, madre e hija, decidieron relatar el preciso momento de este impactante hecho a Infobae.

Cabe precisar que, el accidente ocurrido el pasado jueves 6 de octubre, dejó tres víctimas mortales, de las cuales dos eran de nacionalidad argentina y la otra peruana. Karla Rodríguez Dionisio era una trabajadora de una conocida entidad bancaria, quien se conoció que la peruana viajaba junto a su esposo e hija.

Entre los relatos que dijo Ester a este medio, indicó que el chofer iba a toda velocidad. “Lo vi hacer una mala maniobra y dar un volantazo. Pensé que nos moríamos todos. Lo primero que hice fue agarrarla a Mara, pero fue tal el golpe que me la sacó”, mencionó durante su vuelo de regreso a Argentina.

Esther intentó proteger en todo momento a su hija ante el impacto. Manifestó que observaba a muchas personas que quedaron heridas y escuchaba gritos, pero no podía hacer nada. “Había gente que perdió los brazos, las manos o las piernas. Una chica se abrió la cara a la mitad. Los que iban del lado derecho con cinturón de seguridad puesto quedaron colgados. Lo más impactante fue escuchar los gritos de la gente atrapada y no poder hacer nada”, mencionó.

Desde otro punto, contó que gracias a la ayuda de los obreros pudieron ser rescatadas, dado que cerca se estaba realizando una obra. Asimismo, indicaron que llegó “la policía que mucho igual no hizo”.

“Los obreros fueron los que realmente nos salvaron la vida. Después vinieron los bomberos, que ahí fue cuando hicieron torniquetes a todos los que les faltaban sus miembros”, relata Esther.

Mientras Mara dijo que tenían “una chica al lado, una argentina, que le faltaba el brazo izquierdo. Estaba en completo estado de shock”, mencionó.

Asimismo, afirmó que la persona que había visto decapitada se trataba de la peruana. “El marido llegó a agarrar al niño, pero ella se le fue. El hijo quedó traumado, con culpa. Le decía: por qué no salvaste a mamá, por qué me agarraste a mí y no salvaste a mamá”, relata Mara.

“Más o menos 4 años tendría. Lo sacaron y se lo llevaron rápido al hotel. La cabeza de la mamá estaba en un lugar y el cuerpo en otro. El nene no tenía que estar mirando todo eso”, sostuvo Esther ante la pregunta de que se trataba de un niño.

Además, afirmaron que los más afectados fueron los que se ubicaban en el lado izquierdo de la parte de atrás. En tanto, confirmaron que el primero en ser atendido fue el chofer. “Quedó detenido con un pedido de preventiva de 12 meses y van a evaluar si queda detenido o no. El toxicológico confirmó que tenía cocaína”, mencionó Mara.

Accidente Punta Cana donde falleció una peruana.

Piden justicia

Tras las impactantes escenas que vivieron calificandolo como una película de terror, lograron formar un grupo con los demás pasajeros. Esta unión tendrá la finalidad de iniciar una demanda colectiva contra las personas responsables, esto incluye los servicios que se brindó en el país dominicano y el de origen de los turistas.

Hay que precisar que, las ciudadanas argentinas tenían una asistencia médica en el extranjero, la cual se activó. Sin embargo, no habría pasado lo mismo con la peruana, por lo que piden justicia con las víctimas mortales y heridos.

“Que paguen todos los responsables. Porque acá hay una gran responsabilidad. Nosotros pagamos un viaje de placer y vivimos una película de terror. Yo no creo que vuelva a ser otra vez la misma persona”, culmina Esther.

Accidente en Punta Cana: Volcamiento de bus deja turistas muertos y heridos. (Meganoticias)

SEGUIR LEYENDO