Julio César Tapara, el estudiante peruano que fue encontrado muerto en su habitación de una universidad de Japón

Julio César Tapara fue encontrado muerto Foto: Facebook

Los familiares de Julio César Tapara Tejada se encuentran pasando por una profunda tragedia, luego de enterarse que el joven de 23 años fue hallado sin vida en su habitación en la prestigiosa universidad de Tokio Institute of Technology, ubicado en Japón. El estudiante peruano de Física ganó una beca tras su alto rendimiento académico en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Tapara Tejada se encuentra en Japón desde el 2018 y este año ya acaba la universidad. Sin embargo, esta tragedia acabó con su futuro prometedor. Asimismo, su familia indicó que se comunicó con él desde el día 21 de septiembre, luego insistieron el 22 y 23, pero al no recibir ninguna respuesta, se contactaron con un compañero.

“Con él nos comunicamos a fines de agosto, cuando nos dijo que estaba preparando su tesis, que estaba bastante ocupado, que lo disculpemos porque no estaba entrando mucho a redes sociales”, declaró Sonia, hermana del fallecido, a Perú 21.

Asimismo, indicó que se comunicó con la embajada de Perú en Japón para tener noticias de su hermano luego de varios días. A través de correos insistió a las autoridades ayudarla y fue así como se enteraron de la lamentable noticia.

“Cualquier persona no ingresa a los departamentos del campus, tiene que ser con autorización de la embajada y la policía. (…) La embajada se contactó con la policía y ellos ingresaron al departamento. Cuando llegaron, lo encontraron y avisaron de su muerte sin dar mayor detalle”, reveló.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la muerte del estudiante, solo cuentan con un correo de la embajada con un mensaje de pésame. En este sentido, les indicaron que en estos días estarían recibiendo mayor detalle de la necropsia.

Julio César Tapara fue campeón de la XXI Olimpiada Iberoamericana de Física. Foto: Ministerio de Educación

Un futuro prometedor

Desde muy pequeño, Julio destacó por su alto rendimiento, logrando así estudiar en el Colegio Mayor Presidente del Perú en Arequipa. Luego estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ganó la beca de sus sueños para que continúe su carrera en Japón.

“Él ganó una beca convenio con la embajada de Japón, para estudiar Física. Apenas terminó en el colegio Presidente del Perú, que ahora es COAR, ingresó a la carrera de Física en la PUCP, en primer puesto y ahí encontró esta opción. Postuló, ganó y se fue hasta Tokio”, relató su hermana.

Además, mencionó que el joven estaba postulando para ingresar a trabajar como programador en Rakunten, por lo que su profesor de tesis pensaba que estaba ocupado en ello, debido a que había faltado a varias clases de esta asignatura.

Julio César Tapara destacó por sus logros desde muy pequeño. Foto: Facebook

Piden apoyo a la Cancillería

Los familiares han pedido apoyo a la Cancillería de la República para repatriar el cuerpo, pero este ministerio se lo ha negado. Ante ello están pidiendo apoyo a todos las persona que conocieron a Julio, considerado un gran amigo, así lo demuestran las diferentes despedidas por redes sociales de sus compañeros.

“Fuimos al (Ministerio de) Relaciones Exteriores a pedir la ayuda para la repatriación del cuerpo, pero me dijeron que no, que debíamos tener una situación de extrema pobreza. El funcionario Jorge Zamora me indicó ello. Entonces, ya por nuestra cuenta, con amigos, familiares, estamos viendo la forma de traer el cuerpo”, declaró su padre a La República.

