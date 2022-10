Milena Merino debutará como comentarista: cómo fueron sus inicios y la ‘revancha’ que la llevó a ser periodista deportiva

Durante seis años fue reportera especial de Alianza Lima para RPP Noticias.

Milena Merino cuenta las horas para el debut. La primera reportera deportiva mujer en TV Perú y RPP Noticias, está próxima a cumplir uno de sus objetivos en GolPerú. Ella habló en exclusiva con Infobae para contar todas las experiencias que pasó y las etapas que quemó para llegar a esta nueva faceta ¿Qué la motivó a ser periodista deportiva y cómo toma este reto? Te lo contamos en la siguiente nota.

Terminó la carrera de comunicaciones en la Universidad San Martín y decidió especializarse en sus últimos años en periodismo. Ver a Juliana Oxenford ensuciarse los zapatos en sus reportajes la invitó a querer imitarla en esa faceta. “Yo quería hacer periodismo de investigación, ir a pueblos, a lugares olvidados, y preguntar, saber qué pasaba en las calles. Escuchar a la gente, siempre me llamó mucho la atención”. Sin embargo, se abrió una puerta inesperada.

Antes de acabar sus estudios, tuvo la oportunidad de hacer prácticas en la Federación Peruana de Fútbol. Le tocó ayudar en varias áreas de prensa de las distintas divisiones de la ‘blanquirroja’, como el equipo femenino. En una de las tantas labores que cumplía, ayudó a los periodistas que cubrían los entrenamientos de la ‘bicolor’ en la Videna, que en esos años brindaban información sobre los microciclos de la era Sergio Markarián.

Milena estuvo cuatro años trabajando en la Federación Peruana de Fútbol ante de su paso por TV Perú. VIDEO: FPF.

“El día que yo dije esta es la rama que yo quiero, el periodismo deportivo es el lugar donde yo voy a tratar de ganarme un lugar, es mi nicho a explotar, fue cuando tenía mi primera semana y habían microciclos. El jefe de prensa (en ese entonces Wilmer del Águila) me mandó a repartir algo a los periodistas y veo una tribuna enorme donde todos eran hombres”, relata Milena, quien imaginó, al ser su primera vez ante los reporteros, que las mujeres entraban en otro turno o, tal vez, estaban en otra tribuna. Para su sorpresa, era la única tribuna de prensa.

“Fuí donde mi jefe y le digo: ‘¿Dónde están las periodistas mujeres?’, y me dijo: ‘No, no hay. No hay reporteras mujeres ni enviadas especiales’. Me sorprendió muchísimo. Me dije a mí misma: ‘¿Cómo no van a haber reporteras mujeres? Ni que fuera algo de hombres’. Ese día me planteé ir a la vereda del frente para hacer lo que hacían ellos. Buscar la entrevista, la nota al jugador, preguntar, averiguar, viajar, hacer coberturas. Yo quería hacer lo que hacían ellos, y me quedé”, comenta la nueva comentarista.

El camino de Milena

Luego de su paso por la FPF y tras encontrar el camino, tocó su primer trabajo como reportera deportiva. Ella ya tenía una frase escrita para lo que buscaba como profesional: “es un tema de capacidad, no de género”. Pero no fue sencillo, un país tatuado con la palabra machismo alejaba a las mujeres del deporte. Su información no tenía credibilidad en los oyentes, incluso en algunos colegas, y esto la marcó en su vida.

“Quién realmente puso mi nombre ante los ojos de los demás medios fue Coki Gonzales. Estaba cuatro años en la Federación y me llama, me dice que estaba buscando una reportera mujer y él creía que yo lo podía hacer. Yo le dije que no tenía experiencia en televisión. Me dijo ‘tú vas a poder hacerlo’ y me llevó'. Él fue el primero en apostar por mí cuando yo era una moneda al aire. Siempre voy a estar agradecida”, recuerda la exreportera.

Estuvo un año en TV Perú Deportes, donde el grupo de trabajo en su gran mayoría eran hombres.

En esos años, Coki era director de deportes de TV Perú y el medio buscaba un reportero para cubrir los distintos eventos polideportivos y del torneo de fútbol profesional peruano. El ahora comentarista y analista en Latina contó cómo seleccionaron a Milena.

“En el equipo de TV Perú deportes realmente éramos casi todos hombres. Recuerdo que Milena se presentó y fue la mejor en la entrevista y el casting que se hizo. Se integró rápido y vaya que destacó: en menos de un año otro medio la hizo una mejor propuesta económica y laboral. Recuerdo clarito cuando me pidió para conversar y me agarró frío con la noticia, pero a la vez me alegraba mucho, ya que era un reconocimiento a su trabajo”, comenta González, quien reconoce su crecimiento en los medios y destaca su análisis sobre el juego y lo ‘chancona’ que es ante cada reto.

En el 2015, Milena recibió la propuesta de RPP Noticias y allí se encontró con Pierre Manrique, quien también fue parte importante en su carrera. Él la colocó como reportera especial de Alianza Lima y allí se quedó por seis años. Le atribuye ser alguien que la potenció y la involucró más con el fútbol. Milena tenía toda la información blanquiazul y con el tiempo se ganó la credibilidad y la confianza de todos los oyentes.

Milena Merino debutará en GOLPERU como comentarista junto a Maximiliano Mendaña y Jorge Kieffer.

“Me considero una periodista incisiva, directa. Yo no trabajo para gustarle a la gente. Yo soy periodista, no soy relacionista pública, no intento congraciar con el entrevistado o el equipo. Mi mayor virtud es lograr lo que estoy buscando”, apunta la periodista.

El próximo debut

La Universidad César Vallejo vs Carlos Stein el próximo 14 de octubre desde las 3:30 p.m, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, será el primer partido que tendrá Milena como comentarista. Un partido que puede descartar a los ‘Poetas’ de la lucha por el trofeo y que puede dejar casi sin ninguna chance a los ‘carlistas’ de mantenerse en primera división.

“Tomo con mucha responsabilidad esta nueva oportunidad. Sinceramente ya me lo habían propuesto, pero yo les dije que me esperaran por la poca experiencia que tenía en televisión. Ahora, siento que estoy en un momento de mi carrera donde debo dar el siguiente paso. Seguramente voy a tener errores, pero no se van a repetir. Siempre corrijo mis errores. Cuando quiero hacer algo lo hago bien. Espero cumplir con las expectativas de todos los que me están dando esta oportunidad y mejorar yo misma, sacar mi mejor versión”, finaliza Milena.

