Lady Camones anuncia que se dará cuenta de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo este viernes

La presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, anunció que este viernes 14 de octubre darán cuenta sobre el caso del presidente Pedro Castillo. Esto luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentará una denuncia constitucional contra el mandatario de la Nación por tres delitos: presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

“Nosotros desde la Comisión de Acusaciones estamos evaluando, entiéndase que es una denuncia que tiene más de 300 folios y vamos a dar cuenta de esta denuncia el día viernes que tenemos la sesión”, indicó la legisladora en una conferencia de prensa desde el Parlamento.

Asimismo, mencionó que desde el día que se den cuenta, tendrán 10 días hábiles para calificar la denuncia contra el mandatario. “Vamos a evaluar todo ello, vamos a hacer las interpretaciones que correspondan y ver si es que procede o no la denuncia”, agregó.

Desde otro punto, se pronunció acerca de lo mencionado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien indicó que la denuncia constitucional no debería continuar, dado que los delitos que acusa la fiscal no se encuentran establecidos en el artículo 117 de la Constitución. “La calificación no le compete al presidente de la República ni mucho menos al premier. La calificación de esta denuncia le compete a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, resaltó.

Camones sostuvo que no emitirá ni adelantará ninguna opinión presentada por la Fiscalía de la Nación por el cargo que tiene. Ante ello, pidió esperar los argumentos de los legisladores de esta comisión.

“Esto para nada tiene que ver con un golpe de Estado, hay que respetar la autonomía de los poderes del Estado”, mencionó.

Camones informó que la denuncia se debe declarar procedente para pasar a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, luego de 10 días de evaluación por su grupo de trabajo. Esto luego regresa para que se recopile las pruebas para la sustentación de la denuncia para pasar al Pleno.

Moción de censura

Tras estas declaraciones, la vocera del partido de Perú Libre, Kelly Portalatino, manifestó que evaluarán una moción de censura contra la también expresidenta del Congreso, con la finalidad de retirarla del cargo. Debido a que Camones dijo que se verá este viernes 14 de octubre.

“Exhorto a la señora Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tenga criterios correctos para poder dar prioridad a las denuncias constitucionales, sino la bancada de Perú Libre tendrá que ingresar la censura porque no podemos permitir”, declaró.

Además, cuestionó por qué no se le brinda la misma prioridad a la acusación presentada contra la fiscal de la Nación. “Me parece que estuviese trabajando en pared, porque la bancada Perú Libre el día 22 de agosto ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a la fecha en su función, la señora Lady Camones no lo ha agendado”, mencionó.

