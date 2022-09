Ricardo Morán lamentó las dificultades en el proceso de inscripción de sus hijos en Reniec

Ricardo Morán habla sobre el proceso de inscripción en Reniec de sus hijos. (Canal N)

El conductor de televisión, Ricardo Morán, se presentó en el programa de ‘Octavo Mandamiento’, en canal N, donde dio detalles sobre el difícil proceso legal en el que se encuentra en busca de que sus hijos sean registrados en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Como se sabe, los hijos del ex productor de ‘Yo Soy’ se convirtió en padre en abril del 2019, a través de un embarazo subrogado. Los menores nacieron en Estados Unidos y al ser hijos de un padre peruano, les corresponde por ley constitucional tener la nacionalidad peruana y ser inscritos en Reniec. Sin embargo, un código civil ha enfrascado a Morán en una engorrosa lucha legal.

“De acuerdo a la Constitución del Perú a cualquier hijo de un peruano, como a mis hijos Nicolás y Catalina, no importa donde hayan nacido, les corresponde su nacionalidad, su derecho a la identidad ”, sostuvo el exjurado de ‘Yo Soy’.

Morán indicó existen tres códigos civiles que exigen como requisito el documento de identidad de la madre de sus hijos, los cual es imposible debido a que los menores fueron concebidos bajo la técnica de fecundación in vitro con óvulos donados por una mujer anónima y una gestante subrogada.

“La ley no se ha modernizado, se ha quedado en el año 1984. Al no existir esa norma (certificado de nacido vivo y documentos de la madre), se está usando eso como argumento para impedir que el derecho constitucional de mis hijos se cumpla”, mencionó.

Ante esta situación, Ricardo Morán pidió en diciembre del 2020 una acción de amparo contra el Reniec por rechazar la solicitud de inscripción de sus mellizos. Sin embargo, el pasado 20 de julio de este año, el juez Juan Fidel Torres Tasso rechazó otorgarla poniendo por encima de las leyes constitucional, un código civil.

En otro momento de la entrevista, el ex conductor del canal de Latina lamentó que personas en redes sociales celebren la sentencia del juez. “Hay mucha gente que cree que este juez ha obrado bien, cuando realmente ha obrado mal”, indicó.

Al término de la entrevista, Morán informó que ha apelado a la última decisión del Poder Judicial y afirmó que su lucha legal durará hasta que se eliminen “los prejuicios” de las personas involucradas. “La absoluta incapacidad de una institución como el Reniec de entender las sexualidades diversas”, acotó el escrito del libro “Yo soy tu padre”.

“Yo no adopté a nadie”

Ricardo Morán se ha caracterizado por ser un activo usuario en redes sociales, donde informa a sus seguidores sobre su lucha legal para inscribir a sus hijos como peruanos. Sin embargo, también ha recibido una lluvia de críticas por parte de sus detractores, quienes lo acusan de haber adoptado a niños de otro país.

“Hay gente que me acusa en redes el por qué me dejaron adoptar. Son mis hijos, yo no adopté a nadie, genéticamente son mis hijos (…) Nosotros estamos peleando porque la Constitución se respete. La Constitución dice que a todo hijo de peruano nacido en cualquier parte del mundo le corresponde su inscripción”, indicó el conductor de TV.

