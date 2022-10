Aníbal Torres no quiso disculparse por excluir a los medios nacionales de conferencia de prensa

Aníbal Torres no le pedirá disculpas a la prensa | Tv Perú

Tras la discriminación contra la prensa nacional en la conferencia que se realizó el día de ayer 11 de octubre en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció acerca de este impedimento. En este sentido, se negó a pedir disculpas contra la prensa nacional por impedir el ingreso a la sesión.

“Yo nunca les pido disculpas por las ofensas de ciertos medios. Las ofensas y los insultos que hacen permanentemente. Aquí no tengo que pedirles disculpas porque no le he faltado a la prensa”, mencionó Torres en la conferencia de su Gabinete a los medios de comunicación.

Asimismo, indicó que los motivos del impedimento de los medios locales a la conferencia se debieron a una “exclusividad” solicitada por la prensa extranjera. Esta misma versión fue declarada ayer por el ministro de Trabajo, Alejandro Salas.

“Fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solo con ello. Con ustedes lo estamos teniendo ahora. Creo que hay que ser todos más contemplativos del uno con el otro”, sostuvo.

Además, el motivo del por qué no pide las disculpas correspondientes a la prensa, mencionó que él no ofende a nadie, pese a las críticas que recibe. “A mí no me van a humillar, porque yo no ofendo a nadie, a ningún ciudadano. Para mí merece respeto e incluso, cuando los congresistas me atacan, ¿yo salgo a contestar igual? No. Yo no ofendo a ningún ciudadano, yo no ofendo cuando Willax me ataca”, manifestó a la prensa.

Aníbal Torres se niega a pedir disculpas. Foto: Andina

Desplante contra la prensa

La conferencia realizada el día de ayer tuvo como objetivo conocer la postura del gobierno de Pedro Castillo por la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República. Además, sobre los allanamientos contra seis parlamentarios sindicados como ‘Los Niños’ y las detenciones preliminares contra los presuntos integrantes del ‘Gabinete en la sombra’.

Ante ello, todos los medios de comunicación fueron convocados. Los periodistas ingresaron hasta las instalaciones de Palacio de Gobierno, pero los retuvieron en el Salón Túpac Amaru, sin ninguna explicación. Solo ingresaron los medios internacionales.

La conferencia fue convocada a las 6:00 p. m., pero comenzó con una hora de retraso. Por ello, los periodistas nacionales al ser aislados alzaron su voz de protestas y exigían “libertad de prensa”. A pesar de que la sesión ya había comenzado, los medios locales no lograron ingresar.

Accidentada conferencia de prensa en Palacio de Gobierno

Prensa internacional niega pedido

En tanto la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú negó que haya pedido “exclusividad” como lo informó primero el ministro Salas y luego el presidente de Consejo de Ministros.

“La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) fue convocada el martes 11 de octubre en la tarde por la secretaría de prensa a un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo y sus ministros a las 18 horas. No se ajusta a la verdad que la APEP haya pedido “exclusividad”, como afirmó el vocero gubernamental y ministro de Trabajo Alejandro Salas”, se lee en el documento.

Comunicado de la prensa extranjera

