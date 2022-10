Usuarios lamentan la muerte de Rafaela Picasso en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y consuelan a Pepe Gonzales

Usuarios reaccionan a la muerte de Rafaela Picasso. (Twitter)

Lo que muchos temían, sucedió. Este martes 11 de octubre, Rafaela Picasso falleció luego de recibir un disparo por parte de la ‘Mujer de negro’ en el preciso momento en que estaba a punto de darle el ‘Sí, acepto’ a Pepe Gonzales. Y es que, en el capítulo 77 de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ la hija de Francesca Maldini no pudo terminar de casarse con su gran amor, pues la villana de la teleserie atentó contra su vida.

Esta escena generó múltiples reacciones en las redes sociales y ahora, los usuarios vuelven a unirse al sufrimiento de las familias Gonzales y Maldini con la lamentable muerte de Rafaela Picasso, quien regresó al Perú para comenzar a escribir su historia de amor con Pepe, tras varios años de estar alejados y de no poder solucionar sus diferencias.

Aunque en los primero minutos del episodio 78 se creyó que la primogénita de la matriarca de los Maldini podía vivir, todo cambió cuando Francesca pidió ver a Pepe para informarle que había tomado la decisión de desconectar a su hija porque los doctores le habían comunicado que no había nada que podían hacer para salvarla.

A través de Twitter, cientos de cibernautas expresaron su rechazo a lo sucedido y lamentaron que la popular ‘Madame’ haya perdido a la hermana de Isabela. “¡No! ¡Rafaela No! Ya mejor matan a todos y graban en el cielo”, “Voy a llorar. Adiós. No puedo más. Pepe merecía ser feliz, no entiendo. No quiero nada”, “Pepe no puede sufrir tanto”, escribieron algunos usuarios consternados.

Por otro lado, algunos internautas comenzaron a compartir sus teorías y varios señalaron que Francesa Maldini podría fingir la muerte de Rafaela Picasso para evitar que la villana de la teleserie atente otra vez contra su vida. Como se recuerda, en la octava temporada, Isabela Picasso murió cuando Claudia Llanos, conocida como la ‘Mirada de Tiburón’, le disparó. Para algunos usuarios, esta vez Francesca no quiere perder a su otra hija y ha decidido ocultar que sigue viva tanto a su familia como a Pepe Gonzales.

“Mi teoría es que la señora Francesca está queriendo mandar a Rafaela a otro lugar para poder protegerla y como sabe como es Pepe, él querrá ir con ella, entonces para evitar eso, le esta mintiendo sobre el estado de Rafaela”, “Yo creo que Rafaela sí vive, pero Francesa la hará pasar por muerta para protegerla de la mujer de negro”, fueron algunas de las suposiciones.

Cabe mencionar que, horas antes de emitirse este episodio, se comenzó a especular sobre el fallecimiento de Rafaela Picasso, pues en TikTok se comenzó a hacerse viral un vídeo donde se ve a los actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en un cementerio realizando un velorio, dejando por entendido que estaban enterrando al personaje interpretado por Bárbara Cayo.

