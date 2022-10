Valeria Flórez cuenta detalles de su pedida de mano: “Fue el mejor día de mi vida”

La exintegrante de 'América Kids' reveló más detalles de su pedida de mano. (Instagram)

Valeria Flórez dejó en shock a todos sus seguidores al anunciar que se había comprometido con su pareja Andrés Ugarte Diez Canseco. Ambos mantienen una relación sentimental desde hace seis años y muy pronto pasarán a la fila de los casados. Este hecho emocionó a más de uno y por ello, la modelo decidió compartir más detalles de su pedida de mano.

La conductora de ‘Un día en el Mall’ utilizó sus redes sociales para contarle a sus fanáticos todo lo que sucedió mientras que su prometido se arrodillaba con el anillo en mano. A través de su cuenta oficial de Instagram, la figura de Willax TV publicó varias fotografías de su visita al Rosedal de Palermo, Buenos Aires, donde ocurrió su tan esperado día.

“La única verdad es que el sábado (08 de octubre) fue el mejor día de mi vida y no pudo haber salido más perfecto de lo que fue. No solo porque no tuve ni una pequeña sospecha y JAMÁS pensé que pasaría en este viaje, sino porque no me imagino iniciar esta nueva aventura con nadie más que contigo Andrés”, se lee en las primeras líneas de su texto.

Como se recuerda, Valeria Flórez y Andrés Ugarte viajaron a Argentina para celebrar su sexto aniversario. La exintegrante de ‘América Kids’ no dudó en dedicarle unas románticas palabras, sin imaginar que durante uno de sus paseos pasaría a la fila de las comprometidas.

“Lo más sorprendente de todo es que, como caído del cielo y como si nuestros angelitos lo hubieran mandado, en el momento preciso apareció un fotógrafo profesional que curiosamente estaba caminando por el rosedal y se dio cuenta de lo que estaba pasando”, agregó la actual Miss Latina Universal 2022 asegurando que en los próximos días subirá más fotos.

La exintegrante de 'América Kids' reveló más detalles de su pedida de mano. (Instagram)

Finalmente, le agradeció por capturar todo lo que vivió. “Gracias por haber estado en el momento justo y no dudar en capturar este momento que recordaré toda mi vida. En conclusión, un viaje perfecto y una historia única que contaré con una sonrisa siempre”.

Su publicación no tardó en tener múltiples reacciones. En las últimas horas, su post ha obtenido más de 40 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios donde amigos y seguidores expresan su felicidad. La cantante Wendy Sulca le envió sus felicitaciones así como su excompañera del Miss Perú, Tatiana Calmell. “Los amo, tan feliz por ustedes”, escribió la reina de belleza.

Cabe mencionar que, Valeria Flórez publicó vídeos de la íntima reunión que realizó para celebrar su pedida de mano. En los clips, se le ve junto a su novio abriendo una botella de champagne, dándose un beso y brindando con un grupo cercano de amigos, quienes también aplaudieron por la felicidad de la pareja.

Valeria Flórez y su novio festejaron su pedida de mano. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO