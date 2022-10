Jorge Murrugarra analizó el presente de Universitario tras empate con Sporting Cristal: “No dependemos de nosotros”

Jorge Murrugarra habló tras el empate de Universitario vs Sporting Cristal.

Universitario de Deportes empató sin goles con Sporting Cristal por la fecha 15 del Torneo Clausura. El volante ‘crema’ Jorge Murrugarra analizó el trámite del compromiso disputado en el estadio Nacional y las posibilidades de que la ‘U’ pueda ganar la segunda fase de la Liga 1.

“Creo que todavía hay muchos puntos por adelante y mientras haya chances vamos a seguir peleando hasta el último”, respondió el mediocampista ‘merengue’ en primera instancia sobre el presente de su equipo en el Clausura en diálogo con GOLPERU.

Jorge Murrugarra se sinceró y reveló lo que le faltó a Universitario para quedarse con los tres puntos ante Sporting Cristal. “Asociarnos y a la hora de que tuvimos las oportunidades, concretarlas, eso es muy importante para ganar. El rival jugó muy bien, pero ya tenemos que darle vuelta a la página”.

“Vamos a esperar, vamos a ver los resultados, no dependemos de nosotros, como te lo repito mientras haya chances, vamos a seguir peleando”, exclamó cuando le consultaron sobre la fecha que le toca descansar a la ‘U’.

Jorge Murrugarra fue titular en Universitario vs Cristal.

Jorge Murrugarra en la ‘U’

El volante de 25 años arrancó en Universitario de Deportes vs Sporting Cristal junto a Jordan Guivin. No obstante, no pudo terminar el partido por un calambre. Tuvo que ser cambiado a los 84 minutos por Alfonso Barco.

Fue uno de los mejores de la ‘U’ en el estadio Nacional, tal y como viene ocurriendo en los partidos del Torneo Clausura. El técnico Carlos Compagnucci encontró en él, una pieza importante para su idea de juego.

Murrugarra lleva ocho compromisos en esta segunda fase y los ‘cremas’ nunca perdieron con su presencia en el mediocampo. En el partido que se quedó en el banco de suplentes durante este certamen, el elenco de Ate cayó por la mínima diferencia ante Universidad César Vallejo.

Su papel es resaltante tanto así que la hinchada de Universitario pide su renovación para la próxima temporada. El exfutbolista de Ayacucho FC tenía contrato hasta mitad de este año y luego decidió alargar su vínculo, no obstante, solo para el final de 2022. Por lo que quedaría libre al término de esta campaña.

Jorge Murrugarra conforma el tridente de la 'U' junto a Jordan Guivin y Piero Quispe.

Universitario se complica en el Clausura

Con el empate sin goles con Sporting Cristal, se aleja del primer lugar del Torneo Clausura. Actualmente se ubica en la tercera posición con 28 puntos a cuatro del líder. Es más, podría caer hasta la cuarta casilla, en caso Alianza Lima le gane a Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva este lunes.

Por otro lado, también sus chances de ir a la Copa Libertadores en la siguiente temporada se reducen. Por el momento, está en la sexta ubicación con 56 unidades a cinco de Sport Huancayo, que se encuentra en zona de clasificación a dicho torneo internacional.

Asimismo, los ‘merengues’ deberán defender su cupo a Copa Sudamericana hasta la última fecha, pues sus máximos perseguidores, como Cienciano y Alianza Atlético se encuentran a cinco y seis puntos, correspondientemente.

Así marcha la tabla acumulada de la Liga 1.

Partidos que le quedan a la ‘U’

Fecha 16: Universitario vs Melgar

Día: 16 de octubre

Hora: 15:30

Estadio: Monumental

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: Universitario vs Sport Huancayo

Día: 23 de octubre

Hora: 15:30

Estadio: Monumental

Fecha 19: Universidad Técnica de Cajamarca vs Universitario

Día: 30 de octubre

Hora: Por definirse

Estadio: Héroes de San Ramón

