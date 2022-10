Flavia Laos habla de su distanciamiento con Ale Fuller y confiesa que le gustaría conversar con ella

Flavia Laos habla de su distanciamiento con Ale Fuller y revela que quisiera recuperar su amistad. (Willax TV)

Tras haberse cruzado en la alfombra roja de la película ‘Sugar en aprietos’ donde Alessandra Fuller es la protagonista, Flavia Laos apareció en las pantallas de ‘Amor y Fuego’ para hablar del lanzamiento de su reciente tema así como de algunos temas que aún no han quedado claro para sus seguidores como el distanciamiento que surgió de la noche a la mañana con su compañera de la recordada teleserie ‘Ven, baila quinceañera’.

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en preguntarle a la influencer si se había visto con la actriz en el estreno de su película donde también actúa su pareja, Austin Palao. La cantante contó que solo tuvo la oportunidad de saludarla por primera vez luego de varios años de no verse en persona.

Asimismo, Flavia Laos recordó que una fuerte discusión originó que se alejara de Alessandra Fuller y negó que haya sido por Pablo Heredia. Recordemos que, la modelo y el argentino mantuvieron una relación sentimental y tras su ruptura se comenzó a especular que el motivo de su rompimiento habría tenido algo que ver con Laos. Incluso, las especulaciones se agrandaron cuando se dejó de ver a las dos juntas, pues eran muy amigas.

“Tuvimos una discusión. Éramos más niñas, más inmaduras. Cada una tomó su camino, a pesar de que sí conversamos las cosas. No fue por él (Pablo Heredia), nunca hablamos. No fue algo tan grave porque si fuera así como se especula, ni nos saludaríamos“, comenzó diciendo la pareja del exchico reality.

Asimismo, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que no tiene problema en reunirse con Alessandra Fuller para arreglar sus diferencias, pues se considera una persona muy distinta a la que fue cuando tuvo el intercambio de palabras con la actriz.

“Yo estoy en un punto de mi vida que he aprendido de todas las cosas que han sucedido en el camino y si se da la oportunidad de conversar como personas adultas, yo estaría feliz porque ella es una buena amiga. Sí me gustaría (hablar con ella)”, sentenció.

Flavia Laos no tiene problemas en volver a ser amiga de Alessandra Fuller. (Captura)

Cabe mencionar que, durante una entrevista con Infobae, Alessandra Fuller resaltó que se siente tranquila de no haber hecho público sus diferencias con Flavia Laos y que continuará guardándose los verdaderos motivos para ella. “Se conversó lo que se tenía que conversar, entre cuatro paredes. Y creo que fue una buena decisión, me siento orgullosa de haberlo manejado así a tan temprana edad. Yo era muy joven, fue hace cuatro años. Estoy orgullosa de la Ale de ese momento”.

Además, indicó que no tiene inconveniente si se cruza con la rubia o su expareja en alguna producción cinematográfica o televisiva. “Yo no tengo ningún problema. Yo trabajo con los compañeros que me toquen y llevo adelante los proyectos. Amo tanto mi profesión, que no permitiría que nada interfiera con ello, ni mi desempeño como actriz y profesional. Soy y seguiré siendo fiel a ello. Mi carrera de actriz es siempre primero porque eso me hace feliz”.

Ale Fuller y Flavia Laos protagonizaron "Ven, baila quinceañera" junto a Mayra Goñi. (Foto: Instagram)

