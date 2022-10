A qué hora juegan Real Madrid vs Getafe por la fecha 8 de LaLiga

Real Madrid vs Getafe: el equipo ‘merengue’ se mide ante los ‘azulones’ este sábado 8 de octubre por la octava fecha de LaLiga Santander. El partido se disputará en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

El cuadro ‘blanco’ arriba al choque ante Getafe con la intención de recuperar punta del campeonato español luego del empate 1-1 ante Osasuna que le permitió a su clásico rival FC Barcelona arrebatarle el primer lugar al sumar el mismo puntaje, pero con mejor diferencia de goles. En el duelo del fin de semana pasado el atacante Karim Benzema erró un penal que le hubiese dado los tres puntos a su equipo.

Real Madrid cuanta con 19 puntos y +11 goles a favor, mientras que Barcelona alcanzó +18. Por ello, los ‘blancos’ tienen la presión de ganar por un marcador abultado para acortar la ventaja de los ‘azulgranas’. Sin embargo, con una victoria podrán ser punteros provisionalmente hasta conocer el resultado del choque entre Barcelona y Celta de Vigo que se enfrentan el domingo 9 en el Camp Nou.

Real Madrid recuperó las buenas sensaciones luego de imponerse 2-1 al Shakhtar Donetsk con goles de Rodrygo y Vinicius Junior el pasado miércoles 5 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva, puntaje perfecto (9 puntos) y ubicarse en el primer lugar de la tabla del Grupo F.

Por su parte, Getafe volvió a perder el paso ante Real Valladolid con una derrota como local por 3-2. Los ‘azulones’ habían conseguido sus dos primeras victorias de forma consecutiva, además de un empate y cuatro partidos perdidos. Con 7 puntos se ubican en el puesto 14 de la tabla de LaLiga.

El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, no podrá contar nuevamente con el delantero Benzema debido a una fatiga muscular y no fue convocado para el choque con Getafe, a la espera de su recuperación para el choque de vuelta ante Shakhtar por la Liga de Campeones. El ‘9′ por una reciente lesión se perdió los duelos con Mallorca, Leipzig y el derbi ante Atlético Madrid. En su reemplazo podrían ingresar en el equipo titular Rodrygo o Eden Hazard. Asimismo, el portero Thibaut Courtois será baja al igual que Dani Ceballos por sendas lesiones. En el arco estaría el ucraniano Andriy Lunin.

El estratega del Getafe, Quique Sánchez, también deberá de recomponer su once titular debido a lesión del uruguayo Mauro Arambarri y del volante Nemanja Maksimović. Y espera la óptima recuperación del mediocampista Jaime Seoane. Asimismo, el DT recuperó al atacante Cristian ‘Portu’ que superó una dolencia física. Para el duelo con Real Madrid se prevé los regresos de Fabrizio Angileri y Luis Milla.

Lista de convocados del Real Madrid

Alineaciones probables del Real Madrid vs Getafe

Real Madrid: Lunin, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouameni, Modric, Asensio, Rodrygo y Vinicius.

Getafe: Soria, Damián, Duarte, Mitrovic, Djene, Angileri, Milla, Algobia, Aleñá, Mayoral y Enes Ünal.

Horarios del Real Madrid vs Getafe

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y México.

15:00 horas en Chile, Venezuela y Estados Unidos (Nueva York).

16:00 horas en Argentina y Uruguay.

20:00 horas en España.

12:00 horas en Los Ángeles (Estados Unidos).

Canales Tv del Real Madrid vs Getafe

- Argentina / Star+, ESPN Argentina

- Bolivia / Star+, ESPN2

- Brasil / GUIGO, ESPN, Star+, NOW NET e Claro

- Chile / ESPN2 Chile, Star+

- Colombia / Star+, ESPN2

- Costa Rica / Sky HD

- Ecuador / ESPN2, Star+

- Francia / Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania / DAZN1, DAZN

- Italia / DAZN

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá / Sky HD

- Paraguay / Star+, ESPN2

- Perú / Star+, ESPN2

- Puerto Rico / ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

- España / DAZN, Movistar LaLiga

- Estados Unidos / ESPN+

- Uruguay / ESPN2, Star+

- Venezuela / ESPN2, Star+

Últimos partidos Real Madrid vs Getafe

El club ‘merengue’ y los ‘azulones’ se enfrentaron por última vez el pasado 9 de abril por la fecha 31 de la anterior temporada de la Liga Santander 2021-2022. Real Madrid logró un triunfo en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Casemiro y Lucas Vázquez.

09/04/22 Real Madrid 2-0 Getafe

02/01/22 Getafe 1-0 Real Madrid

18/04/21 Getafe 0-0 Real Madrid

09/02/21 Real Madrid 2-0 Getafe

02/07/20 Real Madrid 1-0 Getafe

04/01/20 Getafe 0-3 Real Madrid

