Karim Benzema falló penal y se perdió el 2-1 en Real Madrid vs Osasuna por LaLiga Santander

El Real Madrid igualaba en condición de local al Osasuna en un duelo correspondiente a la fecha 7 de LaLiga Santander de España. A pesar de que en un principio, los dueños de casa se mostraron como protagonistas con la pelota y con varios ataques al rival, no lograron concretar las ocasiones que generaban. Aunque al final, la persistencia les jugó a favor con el tanto de Vinicius Jr. Pero no duró mucho por el tanto de García, que igualó el cotejo. Sin embargo, cuando los ‘blancos’ tuvieron un penal a su favor, Karim Benzema, responsable de la ejecución, falló su disparo y desperdició una gran chance.

Esta acción se llevó a cabo a los 79 minutos de la contienda. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se vieron en la necesidad de romper la paridad, teniendo en cuenta que jugaban en el estadio Santiago Bernabéu y ante sus hinchas. Rodrygo, que se había recogido unos metros, recibió el esférico de parte de Vinicius Jr. y jugó con Eduardo Camavinga. El mediocampista hizo una buena jugada individual con un amague a su marcador y levantó la mirada.

En eso, el exfutbolista del Rennes envió un centro preciso para el delantero francés, quien controló con el pecho y cuando estaba mano a mano con el arquero Sergio Herrera, fue empujado en el área por David García. El zaguero del conjunto ‘rojillo’ siguió la jugada e hizo como si nada hubiera pasado ante el reclamo de ‘KB9′.

Intervención del VAR

En un principio, el árbitro Guillermo Cuadra Fernández dejó jugar, con ataques de ambos equipos posterior a la mencionada acción. No obstante, luego de un par de minutos escuchó el llamado de los presentes en el VAR para revisar nuevamente el polémico suceso, por lo que detuvo el juego para dirigirse a las cámaras especialistas. Y luego de visualizar lo que ocurrió, no demoró mucho, primero en ver que no había posición adelantada de Benzema, y después de que sí hubo un empujón por parte del defensor español. Por tal motivo, el juez principal le mostró la tarjeta roja directa (por evitar ocasión manifiesta de gol) y sancionó la pena máxima. Incluso, ante la queja de Kike García, delantero del Osasuna, le mostró la cartulina amarilla.

Penal fallado de Benzema

El mismo atacante de ‘Les Bleus’ fue el encargado de realizar el disparo decisivo. Sin embargo, cuando se dispuso para rematar, envió la pelota al palo superior del arco rival, para posteriormente irse desviada. El lamento del jugador fue visible, ya que perdió la valiosa oportunidad de colocar el 2-1 en un partido que se volvió complicado para el Real Madrid por los escasos, pero peligrosos ataques de su contrincante.

