Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: se enfrentan por la fecha 7 de LaLiga

Real Madrid vs Osasuna: el club ‘merengue’ se enfrenta al equipo de los ‘rojillos’ este domingo 2 de octubre por la fecha 7 de LaLiga que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo ‘blanco’ llega a plenitud al choque con el club de Pamplona con nueve victorias seguidas, con el invicto todas las competiciones que disputó y con puntaje perfecto. El Real Madrid ganó su primer título de la Supercopa de Europa 2022, dos triunfos en Champions League y dos victorias en la fase de grupos de la Champions League ante Celtic y Leipzig.

Además, antes de la suspensión de LaLiga por la fecha FIFA, Real Madrid superó a Atlético Madrid en el derbi de la capital española lo que le permitió recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones.

Ahora, por segundo partido seguido, los ‘merengues’ tienen la presión de recuperar el primer lugar que Barcelona le arrebató provisionalmente luego de su victoria ante Mallorca en la víspera del choque ante Osasuna.

Real Madrid cuenta con 18 puntos y marcha en el segundo lugar de la tabla, y su clásico rival Barcelona sumó 19 y es líder con un punto de ventaja.

Por su parte, Osasuna con 12 puntos se ubica en la séptima posición de la tabla del torneo español. En la fecha anterior perdió ante Getafe y ahora busca dar el golpe para recuperar las buenas sensaciones luego de sumar cuatro triunfos y dos derrotas en el arranque del campeonato.

Real Madrid enfrenta a Osasuna por le fecha 7 de LaLiga

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no contará con el mediocampista Luka Modric debido a que sufrió una lesión con su selección. Sin embargo, el DT italiano recupera al atacante Karim Benzema y tiene chances de regresar al equipo titular o en el caso salga desde el banco de suplentes será reemplazado por Rodrygo. Se prevé la inclusión de Nacho Fernández, Dani Ceballos, Toni Kroos y Aurélien Tchouameni.

En tanto, el estratega de Osasuna, Jagoba Arrasate, también sufre la baja del atacante Ezequiel ‘Chimy’ Ávila suspendido tras ser expulsado en la derrota ante Getafe. El DT tiene disponibles a sus futbolistas Aimar Oroz y Rubén Peña.

Real Madrid vs Osasuna: lista de convocados de ambos clubes para el partido por LaLiga

Alineaciones posibles: Real Madrid vs Osasuna

Real Madrid: Courtois, Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy, Ceballos, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius.

Osasuna: Herrera, Vidal, Unai García, David García, Cruz, Sánchez, Torró, Brasanac, Moncayola, Gómez y Budimir.

Horarios del Real Madrid vs Osasuna

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador y México.

15:00 horas en Chile, Venezuela y Estados Unidos (Nueva York).

16:00 horas en Argentina y Uruguay.

20:00 horas en España.

12:00 horas en Los Ángeles (Estados Unidos).

Canales Tv del Real Madrid vs Osasuna

- Argentina / DIRECTV.

- Brasil / Star+.

- Chile / DIRECTV.

- Colombia / DIRECTV.

- Ecuador / DIRECTV.

- México / Blue To Go Video Everywhere.

- Perú / DIRECTV.

- España / Movistar Laliga 1, Movistar+ y Movistar Laliga.

- Estados Unidos / ESPN+.

- Uruguay / DIRECTV.

- Venezuela / DIRECTV.

Últimos partidos Real Madrid vs Osasuna

El último enfrentamiento entre Real Madrid y Osasuna fue en la fecha 33 de la temporada anterior de la liga española. El duelo se disputó en el estadio El Sadar de Pamplona con triunfo para los ‘blancos’ por 3-1 con goles de David Alaba, Marco Asensio y Lucas Vázquez.

20/04/22 Osasuna 1-3 Real Madrid

27/10/21 Real Madrid 0-0 Osasuna

01/05/21 Real Madrid 2-0 Osasuna

09/01/21 Osasuna 0-0 Real Madrid

09/02/20 Osasuna 1-4 Real Madrid

25/09/19 Real Madrid 2-0 Osasuna

