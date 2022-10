Susana Baca recibió elogios por su primera sesión en Tiny Desk Concerts

Susana Baca se convirtió tendencia en Twitter tras su presentación en Tiny Desk Concerts.

Susana Baca sorprendió a más de uno al formar parte de la celebración del Mes de la Herencia Latina en Estados Unidos. La cantante afroperuana, nominada en la categoría ‘Mejor Álbum Folclórico’ de los Latin Grammy 2022, ofreció un Tiny Desk, una serie de conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music.

En dicha presentación, la galardonada artista nacional deleitó a sus seguidores con la interpretación de ‘Molino Molero’, ‘Dämmerung’, ‘Sorongo’ y ‘Canterurias’. Casi al final, dedicó un corto pero emotivo mensaje. “Estamos aquí, todos reunidos por la música en este bello pupitre”, dijo la también investigadora, emocionando a los usuarios.

Con ello, Susana Baca se convirtió en la primera mujer afroperuana en realizar dicha sesión musical, y con gran éxito. El video publicado en Youtube, de 16 minutos de duración, cuenta con más de 60 mil reproducciones, cerca de 7 mil ‘me gusta’ y más de 500 comentarios.

Susana Baca se volvió tendencia

La destacada presentación de Susana Baca hizo que su nombre, rápidamente, se hiciera tendencia en Twitter. En dicha plataforma, los usuarios se mostraron orgullosos por su primera sesión en Tiny Desk y también por la nominación de su disco ‘Palabras Urgentes’ a los Latin Grammy 2022.

“Susana Baca, nuestra única diva desde hace décadas”, “Susana Baca es la artista peruana que, internacionalmente, más nos representa”, “Susana Baca es una de esas artistas que te abraza con su música, siempre amable y gentil hasta con el mínimo gesto. Bravo, maestra”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Susana Baca es elogiada en redes sociales. (Twitter)

Cabe resaltar que además de Susana Baca, otras grandes de la música peruana también han sido nominadas a la ceremonia más importante de la música latinoamericana. Eva Ayllón competirá contra la artista afroperuana en la categoría ‘Mejor Álbum Folclórico’. Nicole Zignago, y Araceli Poma y su banda Afro-Andean Funk también representarán al Perú en los Latin Grammy.

¿Cómo se enteró de la nominación?

En una entrevista exclusiva con Infobae, Susana Baca comentó que supo que estaba nominada a los Latin Grammy gracias a uno de sus amigos cercanos, quien la llamó tan pronto se enteró que la artista nacional iba a representar al país en la importante ceremonia.

“Un amigo temprano me avisó, cuando yo aún no me levantaba. Quería ver las noticias y me llama, me dice ‘Susanita, felicitaciones, estás nominada con Palabras Urgentes’. Llamé a mi esposo, pero no me dijo nada (no sabía). Se alegró, pero estaba ocupado. De ahí avisé a los músicos también, estaban emocionados. Me mandaban emojis bailando, tocando las maracas”, señaló la intérprete nacional.

“‘Palabras Urgentes’ es producto de una reflexión y de una indignación. Algunos temas son muy fuertes porque estamos hablando del cuidado que no le hemos prestado a la tierra, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. La tierra está molesta”, dijo sobre la producción que podría ganar la terna ‘Mejor Álbum Folclórico’.

La cantante Susana Baca habló acerca de su nominación al Latin Grammy 2022. Video: Carlo Fernández.

