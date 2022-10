Susana Baca fue parte del Tiny Desk Concert y agradece al público: “Espero que lo disfruten”

Susana Baca en el Tiny Desk Concert. (NPR)

Susana Baca sigue difundiendo la música peruana, la cantante afroperuana formó parte de la celebración del Mes de la Herencia Latina en Estados Unidos, organizada por la cadena de radio NPR. A través de redes sociales comparten diversos conciertos de Tiny Desk con un gran número de artistas latinos.

En esta ocasión, la artista nacional lució su voz en un video de más de 16 minutos en el que interpreta sus temas ‘Molino Molero’, Dämmerung’, ‘Sorongo’ y ‘Canterurias’. Incluso, en un momento la cantante toma la palabra y dedica un corto pero emotivo mensaje.

“Estamos aquí, todos reunidos por la música en este bello pupitre”, señala mientras canta. Cabe precisar que, en esta ocasión, incluso el pupitre que menciona es parte de la música y funciona como elemento de percusión.

El video que está publicado en YouTube ya cuenta con más de 28 mil reproducciones en la plataforma, además de más de 3 mil me gusta y diversos comentarios de peruanos y extranjeros que se deslumbraron con el talento de Susana Baca.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Susana Baca se pronunció sobre este trabajo y destacó el cariño y empeño que le puso a esta presentación. Además, espera que los cibernautas disfruten de su música.

“Nos unimos todos por la música. Junto a NPR hicimos con mucho amor este Tiny Desk Concert, espero que lo disfruten y que puedan acompañarse este sábado en el Gran Teatro Nacional”, escribió la artista.

Susana Baca agradece al público.

Susana Baca reveló que fue marginada durante su carrera artística

Susana Baca se ha convertido en un referente de la música afroperuana. La artista nacional tiene en su poder 3 Latin Grammy y se encuentra nominada a uno más este año, sin embargo su trabajo no es de la noche a la mañana, sino que le ha tocado luchar porque reconozcan su talento.

En una entrevista a Infobae, la artista confesó lo complicado que fue que le abrieran las puertas para conocer su talento, pero pese a ello no se dejó caer y continuó luchando para conseguir lo que ahora tiene.

Susana Baca en entrevista con Infobae cuenta que se sintió marginada. Video: Carlo Fernández.

“Yo me he sentido marginada por ser mujer, negra y pobre, por todo. He tocado puertas muchas veces. Era mi época del ‘no’ y la persistencia del ‘sí’. Es decir, las veces que regresaba e insistía e insistía. Lo importante es creer en lo que haces. Si no te hacen caso, no importa, uno sigue y sigue hasta que alguien se da cuenta y te escucha”, señaló Susana Baca.

