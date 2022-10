Patricia Chirinos criticó a Geiner Alvarado: "Se le vio bastante fresco y canchero”

Patricia Chirinos indica que los congresistas que no se quieren ir por el sueldo y el poder. Foto: Andina

La parlamentaria Patricia Chirinos quien es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso, encargada de investigar al exministro de Vivienda y MTC, Geiner Alvarado, se mostró inconforme por la presencia del exfuncionario frente a la delegación y aseguró que lo sintió muy “fresco” al brindar sus declaraciones.

Como se recuerda, el ex titular de estas carteras llegó el pasado miércoles acompañado de su abogado para responder sobre las presuntas denuncias que lo involucrarían en hechos de corrupción cuando estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda.

En diálogo con RPP Noticias, la legisladora no dudó en criticar el actuar de Alvarado, quien pese a que existe un contrato de por medio con una empresa constructora, aseguró que no tiene un trabajo fijo.

“Lo que pudimos conversar con el presidente es que la verdad es que no nos ha satisfecho lo que hemos escuchado. Hemos visto al señor Geiner Alvarado, como se dice popularmente, muy ‘canchero’, muy tranquilo. Sabía bien lo que iba a responder y vamos a continuar investigando porque ni nosotros ni el Perú está satisfecho con estas declaraciones”, indicó.

Otro punto que Chirinos cuestionó es que no se acuerda a quiénes vio en la fiesta del detenido alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.

“Me parece raro que Geiner Alvarado no recuerde qué habló con el sobrino del presidente porque no es cualquier persona. Al señor Geiner Alvarado se le vio bastante fresco en estas declaraciones que hizo en la comisión. No entró en muchos detalles y cuando lo increpábamos para saber más sobre algún tema decía que no se acordaba”, cuestionó.

La Fiscalía solicitó impedimento de salida del país para el exministro Geiner Alvarado. (Congreso)

“Todo el tiempo está tratando de salvar su pellejo, es lo que hemos podido percibir con el presidente de la comisión, el congresista (Héctor) Ventura. Han quedado muchas cosas, como que empieza el hilo de la madeja, pero tenemos que continuar con estas investigaciones, vamos a seguir citando personajes porque hay varios datos”, agregó.

Criticó al presidente de la OEA

Durante la conversación, Patricia Chirinos también criticó las recientes declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el presidente Pedro Castillo, en las que realzó la gestión del mandatario pese a la crisis alimentaria que afronta el país y las diversas investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

“Veo a un señor Almagro siendo cómplice del presidente Castillo, diciendo que es honesto y está trabajando por los agricultores. De verdad pienso que es una burla para toda la gente que trabaja en el campo porque son tres contrataciones que no han podido ser llevadas a cabo para comprar la urea que tanto necesitan”, reprochó.

Presidente Pedro Castillo en la OEA

“Está muy mal informado. Pienso que antes de venir al Perú debe revisar los medios para que pueda venir con una imagen verdadera de la realidad (...) Creo que a propósito está dando este tipo de declaraciones para que se le escuche en el extranjero y crean que aquí la cosa está más o menos bien y que somos unos exagerados los de la oposición”, agregó la congresista de Avanza País.

