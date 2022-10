Javier Wilfredo León Mancisidor es el nuevo procurador general del Estado

Javier León Mancisidor, nuevo procurador de la República

María Aurora Caruajulca Quispe dejó de ser Procuradora General del Estado Peruano y en su reemplazo el Gobierno designó al abogado Javier Wilfredo León Mancisidor. Mediante la resolución suprema N.º 189-2022-JUS, publicada en el boletín de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, se oficializó la designación con la rúbrica del presidente de la República, Pedro Castillo, y la del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina.

León Mancisidor fue asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino entre 2012 y 2013 y fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por la presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor del narcotraficante Fernando Zevallos (alias ‘Lunarejo’), exdueño de Aerocontinente condenado por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas.

La resolución indica que “el Presidente de la República mediante Resolución Suprema puede remover por causal de pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los Consejos Directivos o Directorios de los Organismos Públicos, con excepción de los Organismos Reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo”.

En entrevista en RPP Noticias, Joseph Campos, defensa legal de Daniel Soria, sostuvo que con la designación de Caruajulca Quispe, el Gobierno buscaba “mantener un nivel de impunidad presidencial”, pues “nunca denunció” al mandatario Pedro Castillo “a pesar de las diversas situaciones que ahora conocemos”.

“Lo único que está haciendo el señor es descomponer la institución. No conozco si ha sido sentenciado o no; pero, si está o fue investigado en esas circunstancias, creo que no aporta ninguna garantía a la institución que fue creada específicamente para que no dependa de los gobiernos”, remarcó el abogado.

“El Gobierno está en una franca votación de destruir la única institución que fue creada para que los procuradores no sientan como jefe al ministro, sino tengan un compromiso con el Estado”, añadió.

Polémica María Aurora Caruahulca

La situación legal de la exprocuradora general del Estado, Aurora Caruajulca Quispe mantiene una investigación por el presunto delito de desobediencia a la autoridad contra la funcionaria por su labor cuando estaba en la Municipalidad Distrital de Comas en la Fiscalía Superior de Lima-Norte.

Según el diario Perú 21, en 2020 el ciudadano Dylan López denunció a los funcionarios de dicha municipalidad por negarse a entregar información sobre todas las denuncias y acciones que había realizado la Procuraduría de la comuna desde la asunción del alcalde Raúl Díaz Pérez (2019). Lejos de responder, la procuradora Caruajulca respondió que no podía conceder el pedido porque habían nombres y casos que eran “reservadas”. Sin embargo, su argumento fue desestimado por el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

