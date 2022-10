Susel Paredes recordó que Renovación Popular antes fue Solidaridad Nacional

Aún a la espera del anuncio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), diversos personajes políticos de nuestro país se han pronunciado al respecto sobre la virtual victoria de Rafael López Aliaga como próximo alcalde de Lima Metropolitana; una de ellas ha sido Susel Paredes la congresista de la bancada Integridad y Desarrollo quien, aseguró que, la agrupación política Renovación Popular es un reciclaje del partido Solidaridad Nacional.

“Espero que Renovación Popular tenga responsabilidad cuando gobierne Lima. No olvidemos que su partido es el reciclaje de Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio. Así que vamos a ver muchos gerentes que han trabajado con Castañeda”, mencionó Paredes.

Margot Paredes de la bancada de Perú Libre, fue otra de las parlamentarias quien a través de sus redes sociales se pronunció sobre las primeras declaraciones de López Aliaga a quien calificó de confrontacional al sostener que no se reuniría con el presdiente Pedro Castillo.

Mal comienzo confrontacional del Alcalde electo Rafael López Aliaga. Su declaración pretende sumar a la Municipalidad a la conspiración golpista. Pero, en el fondo, lo que hace es abrir la compuerta de su propia revocatoria.@Caretas @ExpresoPeru @DiarioUnoPeru pic.twitter.com/31SzpkjvB7 — Margot Palacios (@MargotPalaciosH) October 4, 2022

Por su parte, Francis Paredes del Bloque Magisterial, instó al próximo burgomaestre capitalino a tener mesura y aceptar los espacios políticos tanto con el presidente con demás autoridades.

“Lo felicitamos en todo el espacio de la democracia y que se atiendan las demandas, creo que debe haber mesura y ese espacio político que la población quiere sentir, no solamente la división que muestra el nuevo alcalde”.

Desde el ejecutivo también se pronuncian

Miembros del gabinete ministerial también se han expresado con respecto a lo señalado por el líder de Renovación Popular quien en sus primeras declaraciones como virtual alcalde ha descartado rotundamente sostener algún tipo de encuentro con el jefe de Estado.

El titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, aseguró que, el nuevo alcalde está en la obligación de trabajar conjuntamente con el Gobierno.

“El virtual alcalde electo debería buscar asesorarse un poquito mejor porque la ley orgánica de municipalidades 29 mil 792, establece que el alcalde metropolitano tiene funciones específicas y compartidas con el Gobierno nacional; no es que él quiera o no trabajar Poder Ejecutivo; el actual o quien haya salido electo como alcalde de Lima está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder darle soluciones a la capital de la República; por lo tanto no se trata de escoger si quiere o no trabajar, lo que se trata es tener en cuenta lo que dice la ley”.

Quien también manifestó su sentir al respecto sobre la posición del virtual alcalde, fue la ministra de la mujer, Claudia Dávila, quien espera que sea López Aliaga quien recapacite y finalmente se concrete una eventual reunión con el presidente Castillo.

“Lamento estas expresiones, creo que el Poder Ejecutivo tiene que dialogar permanentemente con los Gobiernos locales y lo que la población espera de su alcalde es que precisamente sea un alcalde dialogante, concertador y no hay manera de hacerlo solo; es urgente la articulación entre Gobiernos locales y el Gobierno central; espero que recapacite porque la población lo necesita”, dijo Dávila.

Finalmente, el ministro del despacho de Ambiente, Wilbert Rozas quien considera de imposible poder desarrollar una gestión municipal sin tener la participación del Gobierno.

“Es imposible un Gobierno local sin la participación del Ejecutivo a nivel nacional; yo creo que va a tener que reflexionar y ojalá que haya este intercambio entre el Ejecutivo y el Gobierno local más importante que tiene el país”.

