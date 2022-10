ONPE sigue sin anunciar a Rafael López Aliaga como nuevo alcalde de Lima. (Captura)

El último 2 de octubre se realizaron las elecciones municipales y regionales en Perú y los resultados de la ONPE ya señalan quiénes podrían ser los virtuales alcaldes de las distintas dependencias del país. Entre ellos, se encuentra Rafael López Aliaga, quien sería el virtual alcalde de Lima; sin embargo, aún no es anunciado de manera oficial por la organización electoral.

Hasta el momento, los excontraincantes del alcalde electo de Lima, ya lo felicitaron públicamente, debido al estado avanzado del conteo de votos de la ONPE. Daniel Urresti y George Forsyth no dudaron en saludar públicamente y personalmente a López Aliaga.

ONPE aún no anuncia al nuevo alcalde de Lima

Son 4 días desde la última elección, y el avance del conteo de las actas para la alcaldía de Lima va así:

- Actas procesadas: 100%

- Actas contabilizadas: 97.465%

Resultados Onpe Elecciones 2022 en Perú

La cantidad de actas contabilizadas aún no llegan al 100% y la ONPE hasta ahora no ha anunciado a ningún alcalde de forma oficial.

No obstante, el candidato electo, solicitó a la organización electoral que lo nombren como el nuevo alcalde de Lima, debido a que ya todos lo ha reconocido como el ganador de esta contienda de voto en las urnas.

“Yo no puedo comprometerme a nada y con nadie si es que no hay un documento oficial. Si ya me han reconocido el señor Urresti, a quien agradezco por el gesto, el señor Forsyth y Chehade, entonces, ¿qué le cuesta a la ONPE reconocer de una vez el resultado de los procesos?”, manifestó López Aliaga desde las afueras de su local de campaña, lugar al que llegaron varios políticos y alcaldes electos de otros distritos de Lima con el fin de felicitarlo en persona.

Rafael López Aliaga, el político ultraconservador y profamilia, será el nuevo alcalde de Lima 2023-2026 (AFP)

