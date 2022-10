Byran Reyna y su respuesta a Jean Deza: “Me comentaron que me dio un consejo, pero ya lo veré”

Bryan Reyna y su respuesta al consejo de Jean Deza.

Bryan Reyna es el jugador del momento tras debutar y marcar su primer gol con la selección peruana. Por ese motivo, Jean Deza, cuestionado futbolista, le dio consejos para mantener su buen rendimiento. Pero, al parecer, el extremo de Academia Cantolao ni siquiera había escuchado sus declaraciones.

“Si tienes talento, cuídate. Rodéate de buenas personas, de tu familia que son los más importantes. No cometer los mismos errores. Creo que hay ejemplos, yo soy uno de ellos. Como dijo Reynoso, aquí en Perú hay mucho talento. Lamentablemente la prensa ha hablado bien de un jugador, se la cree, y en dos meses ya no lo volvemos a ver”, fueron algunas de las recomendaciones de Jean Deza para el integrante del ‘delfín’.

No obstante, Bryan Reyna, en una reciente entrevista con Ovación, confirmó que no estaba muy enterado de sus palabras. “No he visto mucho ahora mismo, pero si me comentaron que me dio consejo, pero ya lo veré”.

Gol de Bryan Reyna

Después de su gran partido con Perú frente a El Salvador, Bryan Reyna se incorporó a los entrenamientos de Academia Cantolao y se nota un gran cambio en él. Lo demostró en el enfrentamiento con Universidad San Martín donde marcó un golazo para la victoria de su equipo (3-1) por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

El extremo recibió el balón y tocó hacia adelante con Diego Ramírez, dejándolo solo frente al guardameta Carlos Solís, lamentablemente su compañero perdió en el mano a mano. El rebote le volvería a quedar al integrante de la ‘bicolor’ dentro del área, quien con mucha frialdad definió con el borde externo.

Su tanto tuvo emotiva celebración con Miguel Ximénez, parte del comando técnico del ‘delfín’. “Cuando las cosas te van bien, la confianza que tiene uno en sí mismo se nota dentro del campo. El ‘Chino’ siempre ha sido un gran definidor del fútbol peruano y me da consejos de como hacerlo, ahora que metí el gol lo fui a buscar como agradecimiento”, contó Reyna.

Bryan Reyna marcó golazo en Cantolao vs San Martín por Liga 1.

Su buen presente en Cantolao

Bryan Reyna no solo atraviesa un buen momento personal, sino también colectivo. Y es que Academia Cantolao sumó dos victorias al hilo que le permite alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Actualmente está en la casilla 16 con 30 puntos, a seis del puesto de revalidación.

“Estamos saliendo de la zona de abajo, estos triunfos seguidos nos están ayudando mucho para salvarnos de una vez, se respira mejor, el vestuario está feliz, pero todavía no acaba”, declaró.

Bryan Reyna habló tras el triunfo de Cantolao sobre San Martín por Liga 1.

Los números de Bryan Reyna en 2022

El exfutbolista de Mallorca ha disputado hasta el momento un total de 24 partidos, la mayoría de titular, en los cuales ha marcado tres goles y dio tres asistencias, igualando su registro de la temporada pasada. Estos números llamaron la atención de Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, quien lo hizo debutar en la ‘bicolor’ y este no decepcionó frente a El Salvador en Estados Unidos.

Próximo partido de Cantolao

Academia Cantolao se enfrentará a la Universidad César Vallejo en la próxima jornada. Este partido está programado para el sábado 8 de octubre a las 13:15 horas en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Su rival viene de ganarle 3-2 a Alianza Lima en condición de local.

