Jean Deza aconsejó a Bryan Reyna: “Tiene que alejarse de la noche, todo está en él”

Deza destacó el desempeño de Reyna en la selección peruana y lo aconsejó para que se mantenga en el combinado incaico. (Internet)

Jean Deza, delantero de ADT de Tarma, habló sobre el debut y buen desempeño de Bryan Reyna en la victoria de la selección peruana ante el combinado de El Salvador. El futbolista peruano aconsejó a su compatriota para que no cometa sus mismos errores y así se pueda mantener como uno de los elegidos por Juan Máximo Reynoso.

El extremo del ‘vendaval celeste’ destacó el juego del atacante de la Academia Cantolao e hizo una comparación cuando logró debutar en la ‘blanquirroja’ en años anteriores. Además, opinó que su colega se debe alejar de las malas juntas para mantenerse enfocado en ser un buen profesional fuera de las canchas.

“Tiene que saberlo manejar. Ha jugado muy bien, ha hecho un gol que es importante. A mí también me tocó debutar en el 2014 o 2015 contra Inglaterra y fue un debut en lo personal bueno, como a él le ha tocado ahora. Tiene que estar tranquilo y las personas que lo rodean tienen que mentalizarlo a que tiene que seguir por el mismo camino, alejarse de la noche que eso consume, y todo está en él”, declaró Deza para Ovación.

Jean Deza aconsejó a Bryan Reyna para que no repita sus actos. (Ovación)

Autocrítica de Deza y ejemplo para Reyna

Jean Deza hizo una autocrítica y reveló que al ser talentoso iba a tapar todos los actos de indisciplina que cometió a lo largo de su carrera. Incluso, aseguró que su mal momento en sus diferentes equipos y en la ‘bicolor’ solo fueron resultados de su erróneo pensamiento como futbolista profesional.

“Yo en su momento no lo entendía. Pensaba que con el talento iba a tapar todo, y van pasando los años y el que se va alejando de las canchas, de la selección es uno mismo, cometiendo los errores que la gente le dice que no lo haga, pero uno cree que con habilidad piensa lo va a dejar pasar, pero solo eso no sirve”, expresó Deza sobre su indisciplina.

El atacante del ADT se pronunció respecto a Bryan Reyna y le siguió aconsejando diciéndole que tiene que confiar plenamente en su familia y no cometer los mismos errores y se puso como ejemplo. Luego, mencionó al DT de la ‘bicolor’ y afirmó que en Perú hay mucho talento, pero que se pierde con el tiempo.

“Si tienes talento, cuídate. Rodéate de buenas personas, de tu familia que son los más importantes. No cometer los mismos errores. Creo que hay ejemplos, yo soy uno de ellos. Como dijo Reynoso, aquí en Perú hay mucho talento. Lamentablemente la prensa ha hablado bien de un jugador, se la cree, y en dos meses ya no lo volvemos a ver”, manifestó Deza sobre los cuidados que debe tener Reyna.

Deza aseguró que hay otros jugadores talentosos como Reyna. (FPF)

Regreso a la selección peruana

Finalmente, Deza aseguró que su entrenador Franco Navarro le confirmó que el comando técnico de Juan Reynoso lo está siguiendo de cerca y eso lo motiva para seguir trabajando y tener una mejor temporada para la Liga 1 2023.

“Franco me ha dicho que me están observando. Creo que hay que seguir trabajando de la misma manera. Yo me quiero preparar bien para el año que viene. Necesito una buena pretemporada para sacar lo mejor de mí”.

Deza fue seleccionado nacional en diversas oportunidades. (Internet)

