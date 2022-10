Bryan Reyna y sus antecedentes extradeportivos: “Ya lo he solucionado. Trabajaré para seguir en la selección”

La selección peruana parece haber ganado un jugador valioso para el presente y el futuro. Se trata de Bryan Reyna, quien de manera sorpresiva alineó como titular en el último amistoso ante El Salvador, aunque causó asombro con su buen juego y un gol. Sin embargo, hay dudas que radican en su persona, debido a problemas extradeportivos que ocurrieron en su vida en el pasado. Ante este panorama, el futbolista salió a aclarar que esa situación quedó atrás y que ahora solo piensa en hacer bien las cosas.

“Sigan apoyando a la gente. No estén tirando malas cosas, el enemigo de un peruano es otro peruano. Quizá he tenido un problema antes, pero ya lo he solucionado. La gente sin conocerme me juzga. Voy a seguir trabajando para mantenerme en la ‘bicolor’”, comentó en declaraciones para el programa Teledeportes de Panamericana TV.

Y es que el extremo estuvo involucrado en unos problemas fuera de las canchas. El primero que se dio a conocer en el 2020, cuando en plena pandemia del COVID-19, se saltó la cuarentena obligatoria en España, por lo que fue detenido por la policía. En ese momento defendía al Mallorca, pero el club lo separó y el jugador se vino al Perú.

El segundo sucedió a finales del año pasado. Ya perteneciente a la Academia Cantolao, fue detenido por la policía nacional en el Callao junto a Yuriel Celi por presunta posesión de armas de fuego y drogas. De hecho, pasaron unos días en la cárcel, aunque luego fueron liberados. Por esos dos sucesos, la prensa y los hinchas pensaron que podía ser otro futbolista con talento que se perdió por su mala cabeza, pero lo cierto es que desde entonces solo se ha hablado de él por su accionar sobre el campo de juego.

Bryan Reyna fue convocado a la selección peruana por su buen presente en la Academia Cantolao. (AD Cantolao)

Bryan Reyna ante El Salvador

El futbolista de 24 años tuvo su debut con la selección peruana ante el conjunto centroamericano. Como se mencionó líneas arriba, de manera inesperada jugó todo el encuentro y se hizo presente en el marcador mediante el tercer tanto. En ese sentido, expresó que ha trabajado muy duro para llegar a este momento. “Contento por el debut y el gol. He venido trabajando para esto y veo los resultados. Desde que llegué el grupo me recibió muy bien. Es una selección en la que cada jugador tiene una gran importancia”, dijo.

Sobre los nervios, dejó en claro que eso solo sucede antes del duelo, ya que todo cambia cuando pisa el césped. “Eso (el nerviosismo) lo puedes pensar fuera del campo, pero cuando estás dentro, te olvidas de eso. Para eso hay que tener personalidad. Jugamos con estadio lleno y me gusta eso”, agregó.

Ahora, al momento de la anotación, minutos antes sintió unas molestias, pero aún así se las ingenió para continuar jugando. “Me estaba acalambrando minutos antes y vi que venía el rival para poder amagarlo”, contó.

Todos los que vieron el partido se percataron que Reyna tiene un perfil de jugador pícaro y con el regate que caracterizan al peruano. Por ende, aseguró que es parte de su fútbol. “Me gusta encarar mucho a mis rivales. Siempre he sido así”, declaró.

Bryan Reyna anota el 3-1 en el amistoso Perú vs. El Salvador. (Latina)

Para concluir, admitió que el técnico Juan Reynoso le comentó que arrancaba como titular ante los salvadoreños el día antes del encuentro. “Me sentí emocionado porque no me lo esperaba, pero estaba preparado para el momento”, comentó con respecto a ese asunto.

Presente de Bryan Reyna en Academia Cantolao

El habilidoso jugador es una de las figuras del ‘Delfín’ en la Liga 1. Junto a Jhamir D’Arrigo desequilibran por las bandas. En lo que val del año, ha anotado dos goles ha asistido en tres ocasiones en 23 cotejos disputados.

