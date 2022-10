Presidente de la Federación Boliviana comunicó posible amistoso con la selección peruana en noviembre

Fernando Costa, mandatario de 'La Verde', indicó que ambas selecciones podría chocar en noviembre. (Video: TSN)

La selección peruana dejó atrás los encuentros que tuvo ante México y El Salvador en Estados Unidos. Fueron las primeras pruebas del técnico Juan Reynoso al mando de la ‘bicolor’, en donde tuvo una derrota y una victoria como saldo final. Sin embargo, no serían los únicos enfrentamientos en el año, ya que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, deslizó la posibilidad de medirse con el elenco nacional en noviembre en un amistoso.

Sus declaraciones fueron recogidas por el medio de ese país, TSN de Tigo Sports Bolivia, en donde indicó que ‘La Verde’ llevará a cabo un microciclo en el penúltimo mes del año y, en seguida, tendría un choque contra la ‘blanquirroja’. “Vamos a iniciar un microciclo aprovechando la próxima fecha FIFA. Vamos a tener un compromiso amistoso, muy probablemente con la selección de Perú que va a visitar nuestro país y el encuentro sería en la ciudad de Santa Cruz”, sostuvo.

Por el momento, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no se han pronunciado al respecto. La última comunicación sobre este tema llegó de parte de Agustín Lozano, mandatario del organismo nacional, quien a finales de setiembre manifestó a la prensa deportiva de que había grandes posibilidades de un duelo, pero en territorio ‘incaico’. “Es muy probable que se tenga un amistoso en el mes de noviembre y estamos trabajando en que pueda darse aquí en el Perú”, dijo.

Asimismo, el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, también dio a entender de que un rival para noviembre podría ser Paraguay, aunque tampoco está confirmado.

La idea de jugar en suelo peruano se debe a que Juan Reynoso tendría intención de darle rodaje a jugadores de la Liga 1 para que, en el corto y mediano plazo, puedan serle de utilidad en encuentros de mayor envergadura como las Eliminatorias Sudamericanas y en la Copa América.

Juan Reynoso en su primer entrenamiento de la selección peruana con jugadores del medio local. (FPF)

Últimos amistosos entre Perú y Bolivia

Cabe mencionar, que la última vez en que las dos selecciones se enfrentaron en un amistoso ocurrió el 5 de setiembre del 2011. En aquella ocasión, ambas escuadras empataron sin goles en La Paz. De hecho, esto sucedió tres días después de que los mismos equipos jugaran otro amistoso, esta vez en el Estadio Nacional de Lima, que culminó igualado 2-2. Rinaldo Cruzado y Claudio Pizarro anotaron para el combinado patrio, mientras que Pablo Escobar y Rudy Cardozo lo hicieron para los del ‘Altiplano’.

Ahora, si queremos revisar el último triunfo de Perú a Bolivia en amistoso, tenemos que remontarnos al 12 de setiembre del 2007. Fue un 2-0 en el estadio Monumental gracias a las anotaciones de Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero.

Claudio Pizarro lideró a la selección peruana que empató 2-2 con Bolivia en amistoso del 2011. (ANDINA)

Selección de Bolivia con nuevo entrenador

Gustavo Costas, exentrenador de Alianza Lima, asumió las riendas de la selección de Bolivia a finales de agosto de este año. Y es que luego de no haber podido clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, los dirigentes de ese país tomaron la decisión de nombrar al preparador argentino para encabezar un proyecto de cara al 2026. “Me ilusiona devolver a Bolivia a un Mundial, que hace mucho que no va”, comentó durante su presentación.

Además, dejó en claro que un punto para trabajar es en el gen competitivo del boliviano. “Más allá de hacernos fuertes de local, tenemos que tener una selección competitiva. Hace muchos años que no gana de visitante. Tenemos que hacer una selección que compita, que pueda sumar de a tres de visitante, más allá de hacernos fuertes en La Paz. He enfrentado a equipos bolivianos y casi siempre ganamos, ya no son tan fuertes”, señaló.

DATO:

Bolivia jugó un amistoso ante Senegal el 24 de setiembre de este año. Fue un 2-0 en contra con los tantos de Boulaye Dia y Sadio Mané.

SEGUIR LEYENDO