Erick Osores criticó apelación de FPF al TAS por caso Bryon Castillo: “Quedamos como llorones”

Erick Osores no se mostró muy contento con la apelación de Perú para ir al Mundial de Qatar 2022.

Perú busca ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en reemplazo de la selección de Ecuador por medio del TAS. Por ese motivo, el periodista Erick Osores criticó el recurso de la FPF de querer eliminar a la ‘tricolor’ por el caso de Byron Castillo y asistir a la máxima competencia de fútbol tras perder con Australia en el repechaje.

El conductor de Equipo F comenzó felicitando a Independiente del Valle, club ecuatoriano que se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2022 al vencer a Sao Paulo el pasado sábado, y enlazó el tema con el reclamo de la Federación Peruana de Fútbol en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“En las últimas horas Ecuador en un acto, que yo no me siento de ninguna manera representado y muchos tampoco, intenta ser descolocado por Perú o por Chile, que no se rinden en su intento de llegar al Mundial por vías extradeportivas. Yo personalmente estoy cansado de esto, es una mala señal”, expresó el comunicador.

“Ciertamente Ecuador tendrá que resolver sus temas con un jugador puntualmente, pero su campaña futbolística ha sido notable y ha conseguido su boleto al Mundial jugando en la cancha. Mientras tanto, Perú si habría decidido ir por ese fallo por convicción lo habría hecho antes, no ahora que está fuera”, agregó.

“Perú quedó eliminado de la Copa del Mundo a manos de un arquero, que no nos gustará lo que hizo, pero deportivamente quedamos afuera. Chile ni hablar. Perú y Chile están intentando meterse cuando ese derecho no les corresponde, deportivamente es de Ecuador, el campeón de la Sudamericana”, continuó.

“Lo de Perú y Chile queda realmente muy mal, quedamos como esos llorones que no lograron conseguirlo y después están buscando colgarse de alguna forma. No comparo con el tema de 2018 donde Perú fue. en todo su derecho, por un jugador que estaba claramente mal inscrito y se resolvió rápido”, finalizó.

Perú ganó puntos en las Eliminatorias de Rusia 2018 por mala inscripción de Nelson Cabrera en la selección boliviana.

Caso Byron Castillo

La polémica se inició junto a los rumores de que Byron Castillo era colombiano y no ecuatoriano. Chile apeló a la FIFA presentando pruebas en contra del lateral de Barcelona SC, no obstante, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) salió ilesa de dicho recurso.

En ese momento, Perú solo era un invitado, más no protagonista. Algo cambiaría con el pasar de los meses. La federación chilena no conforme con el resultado obtenido en la FIFA, decidió ir al TAS. Ahí se le sumaría la FPF, sorprendiendo a muchos.

Chile pidió que la selección de Ecuador pierda los puntos en los ocho partidos donde Castillo participó, de esta manera escalaría hasta la cuarta posición del proceso clasificatorio sudamericano e iría al Mundial. Mientras que, la Federación Peruana de Fútbol solicitó ir en lugar de la ‘tri’ porque es el mejor ubicado en la tabla.

Eso sí, Sabrina Martín, secretaria general de la FPF, aseguró que no busca sacar ventaja de esto. “Sin duda, el objetivo es que se haga justicia y se proteja la integridad de la competición. No fuimos quienes perseguimos esta documentación ni pruebas, pero a estas alturas es necesario que un ente jurídico como el TAS revise la situación y se actúe conforme a derecho”.

Bryon Castillo participó del partido con Chile en Eliminatorias.

Ecuador sigue preparándose para el Mundial

Mientras que Perú y Chile sueñan con estar en Qatar, Ecuador no pierde el tiempo y se prepara para la Copa del Mundo. La selección de Gustavo Alfaro se enfrentó a Japón y Arabia Saudita en amistosos por la fecha FIFA y consiguió dos empates sin goles.

