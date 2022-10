Personal de ONPE toma fotos a DNI de votantes en Jesús María durante Elecciones 2022

ONPE toma fotos a DNI de electores. (América Noticias)

Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022 de hoy, en un local de votación del distrito de Jesús María, una mesa de sufragio no se instaló. Esto produjo que personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pida los DNI de los electores que pertenecen a la lista respectiva y les tome fotos.

Los ciudadanos, cuyo documento de identidad fue fotografiado, exigieron que se borren dichas imágenes. “Que lo borre de la papelera”, expresaron en América Noticias.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) se acercó al lugar de los hechos y pidieron tranquilidad. En ese sentido, le pidieron al trabajador de la ONPE que muestre el celular para evidenciar que las fotos ya no estaban ahí.

El medio en mención señaló que el trabajador del organismo electoral, José Uriarte, tenía como labor recopilar los datos de las personas que estaban en la fila y no querían ser integrantes de la mesa. Sin embargo, al tomarse la foto del DNI de los votantes, estos han sentido que se vulneran sus derechos.

“Es muy indignante, me entristece mucho porque soy peruana, somos de aquí. ¿Por qué personas así como este joven nos pide el DNI? Le toma foto, ni siquiera respeta a la autoridad [...]. No nos da ninguna explicación”, señaló una de las afectadas al noticiero.

“Ha recolectado el DNI, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Si a mí me toca votar, yo me acerco y ahí que recién me realice el registro”, comentó otra ciudadana al medio.

Cabe resaltar que, América Noticias precisó que el acusado no quiso brindar su versión de los hechos. Por otro lado, hasta el momento, dicha mesa de sufragio sigue sin los miembros correspondientes.

Miembros de mesa

De acuerdo con información brindada por los canales oficiales de las Elecciones 2022, aquellas personas que asuman el rol de miembros de mesa serán compensadas económicamente con un total de 120 soles.

Si una persona no es miembro de mesa, pero hoy le toca asumir el rol, podrá inscribirse para recibir el pago luego de dos días de finalizadas las Elecciones 2022.

En ese sentido, para poder recibir dicha cifra, el ciudadano debe registrarse en una página web que la ONPE ha dispuesto. Así, El primer paso es entrar a esta página https://pagomiembromesa.onpe.gob.pe e indicar los datos que se soliciten.

Posteriormente, se debe llenar una declaración jurada en consultaelectoral.onpe.gob.pe. Una vez terminado el paso mencionado, se deben completar otros datos para que finalmente se pueda ser apto para recibir dicha compensación económica.

Cabe resaltar que es fundamental que los peruanos recuerden que este procedimiento puede ejecutarse solo hasta un día antes de los comicios. Es decir, hasta ayer. Sin embargo, si una persona no es miembro de mesa, pero hoy le toca asumir el citado rol, podrá inscribirse para recibir el dinero luego de dos días de finalizada la jornada electoral.

Finalmente, en cuanto a la fecha exacta de pago, la ONPE será la encargada de informar cuándo se podrá cobrar dicho monto a través de las cuentas bancarias, billetera digital asociada al DNI o de forma presencial en el Banco de la Nación.

