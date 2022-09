Ale Venturo mostró el preciso momento en el que se enteró que estaba embarazada de Rodrigo Cuba

Ale Venturo cuenta cómo se enteró de su embarazo. (Instagram)

Aunque era más que evidente que Ale Venturo se encontraba embarazada, hace unos días la empresaria decidió hacerlo oficial al lado de Rodrigo Cuba. Ellos utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram para dar a conocer que se convertirán en padres y formarán su propia familia.

La noticia fue bien recibida por los fans de la pareja, aunque también hubieron ciertas críticas. Asimismo, desde ese momento ellos decidieron no ocultar más esa etapa de sus vidas.

Ahora, a través de sus redes sociales, Ale Venturo no deja de lucir su pancita de embarazada, por lo que decidió publicar un mensaje en el que le pedía a sus fans que le hagan preguntas acerca de su actual estado de gestación.

Una de las consultas que le hicieron estuvo relacionado con el momento en que ella se enteró que estaba embarazada. La empresaria mostró la foto de la prueba de embarazo que se realizó en su momento y con el que le dijo al futbolista que su familia se agrandaría.

Asimismo, la mejor amiga de Natalie Vértiz indicó que no grabó el momento exacto en que le dijo a Rodrigo Cuba que iba a ser padre, pues en ese momento el jugador del Sport Boys no se encontraba atravesando por un buen momento debido a sus problemas legales con Melissa Paredes.

“No hay foto porque ni siquiera tenía cabeza para eso (emojis de preocupación)”, se lee en el post de Instagram, donde también mencionó cómo es que se dio cuenta que posiblemente estaba en la dulce espera.

De acuerdo a la empresaria, ella empezó a sospechar que estaba en gestación cuando empezó a tener sueño todo el día, algo que finalmente la llevó a hacerse un descarte, el cual finalmente salió positivo. “Moría de sueño todo el día”, contó Ale Venturo.

De otro lado, la novia de Rodrigo Cuba mostró más imágenes de su embarazo y su relación con el jugador, pues al parecer se encontraba motivada y quería expresar libremente el gran amor que siente por el futbolista, con quien finalmente tendrá una nueva familia.

Natalie Vértiz defendió embarazo de Ale Venturo

Natalie Vértiz, mejor amiga de Ale Venturo, aseguró que ella no iba a opinar si el bebé que tendrá la empresaria y Rodrigo Cuba fue concebido muy rápido, pues ella y Yaco también tuvieron a su primer hijo al poco tiempo de haber iniciado una relación sentimental.

“Los veo mucho más unidos (...) Yo no soy quien para decir si es muy rápido o no. Imagínate yo me enamoré de Yaco y a los dos meses ya estábamos esperando a nuestro bebé. Yo creo que los planes de Dios son maravillosos y solamente me toca desearles lo mejor. Si es rápido o no, no me toca opinar sobre el tema”, agregó.

