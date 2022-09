Luis Urruti esperar volver con Universitario ante Alianza Atlético: “Ojalá pueda ir, estoy al 100%”

El atacante uruguayo habló sobre la posibilidad de estar ante Alianza Atlético. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes afronta la recta final del Torneo Clausura con toda la seriedad y concentración, pues se ubica entre los primeros lugares y con las chances intactas de luchar por ganarlo. La prueba inmediata que tiene será ante Alianza Atlético este viernes 30 de setiembre en el estadio Campeones del 36. Y uno de los jugadores que tiene el objetivo de ser considerado es Luis Urruti, quien admitió sentirse en óptimas condiciones y espera estar en la lista de convocados del técnico Carlos Compagnucci.

“Estoy bien y al 100%. Va a depender del técnico si me lleva o no, pero yo ya estoy bien. Me siento en buenas condiciones para volver”, comentó en declaraciones para GOLPERU al término del entrenamiento en Campomar.

De la misma manera, aseguró que todo el plantel ‘crema’ se encuentra motivado para lo que viene. “Hay que acoplarse al grupo que está muy bien y muy fuerte. Hay un lindo plantel, así que estoy contento por regresar”, dijo el atacante uruguayo.

Ahora, cuando fue consultado sobre si estará en la lista final para el choque ante el ‘Vendaval’, hizo una broma, aunque en buen sentido, pues está con todas las ansias por volver a un campo de fútbol luego de una larga para. “Si fuera por mí, sí estaría en la lista de convocados (risas). Va a depender del entrenador. Ojalá pueda estar y acoplarme al equipo, que es donde quiero estar después de seis meses de no haber estado sobre el césped”, señaló.

Para finalizar, resaltó la importancia de esta para del campeonato por la fecha FIFA, con amistosos de la selección peruana de por medio, dando a entender que les ha servido para recuperar elementos de cara al final del Torneo Clausura. “La para sirve para recuperar jugadores sentidos. A mí también me ayudó mucho para volver y será de utilidad para que todo el grupo esté al 100%. Toca afrontar este tramo que va a ser muy importante para nosotros”, cerró.

Lesión de Luis Urruti

El extremo uruguayo sufrió una grave lesión en el cotejo entre Universitario y Deportivo Municipal el 5 de marzo en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la fecha 5 del Torneo Apertura. Corría el minuto 32 con el marcador 0-0, cuando el atacante se encontraba disputando un balón con Adrián Ascues, pero al momento de presionar, sintió una torcedura en la rodilla izquierda, causando que quede tendido en el césped.

Al instante fue atendido y el jugador se retiró entre llantos, pues era consciente de que podría ser una lesión de consideración. Fue así como el diagnóstico a los pocos días arrojó que Urruti contrajo una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, con lo que el tiempo de baja se estimaba que fuera de seis meses aproximadamente.

Universitario enfrentó a Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1

Esto significó una dura baja para los ‘merengues’, pues hasta ese día, Luis había colaborado con cuatro asistencias en cinco partidos disputados, siendo uno de los jugadores más importantes junto a Alex Valera.

Recuperación

‘Tito’ viajó a su natal Uruguay para hacer su rehabilitación, que la llevó a cabo hasta junio, mes en el que regresó al Perú para continuar con sus trabajos en Campomar. Es más, el propio jugador confesó haber conversado con el entrenador Carlos Compagnucci, quien esperó que pueda volver antes de tiempo, poniendo de ejemplo a un excrack argentino.

“Tuve una charla cortita. Me preguntó cuánto me faltaba para volver y me dijo que (Martín) Palermo volvió en cuatro meses, pero yo no soy Palermo. Yo le dije que soy de esperar, que este tipo de lesiones toman seis meses”, dijo en Embajadur Crema.

