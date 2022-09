Liga 1 2022: programación de la fecha 13 del Torneo Clausura

Así se jugará una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura. Una nueva jornada de la segunda fase de la Liga 1 2022 arrancará este lunes con el duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín en Matute. Esta misma finalizará el viernes con Carlos A. Mannucci vs Ayacucho FC en Trujillo.

Los ‘blanquiazules’ recibirán a los ‘santos’ después de conseguir una gran victoria sobre Melgar en el partido pendiente de la sexta fecha. Los dirigidos por Guillermo Salas quieren seguir en competencia y buscarán aprovechar la situación del elenco de Santa Anita, el cual se ubica entre los últimos lugares y recientemente cambió de técnico.

Sporting Cristal y ADT protagonizarán el duelo de ‘celestes’ en el Gallardo. El equipo de Roberto Mosquera rescató un punto en la altura de Juliaca y sigue en lo más alto del Clausura como también de la tabla acumulada. No puede tropezar, pues podrían alcanzarlo hasta quitarle la punta.

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético en el calor infernal de Sullana. Los ‘churres’ lograron la habilitación del histórico estadio Campeones del 36 y la ‘U’ deberá tomar sus precauciones para no alejarse de los primeros lugares. Los ‘merengues’ no tienen mucho margen de error, debido a que aún no ha descansado.

Otro partido para tener en cuenta es Atlético Grau vs Sport Boys en Piura. El conjunto de Gustavo Álvarez también se encuentra en la pelea por el torneo nacional y se medirá ante una dura ‘misilera’, que venció a Cantolao el pasado domingo.

Melgar no pudo sumar ningún punto en sus dos encuentros pendientes. Cayó 2-0 ante Alianza Lima y Universidad César Vallejo le volteó el partido 3-2 en Mansiche. Pablo Lavallén y compañía vienen teniendo un bajón en su rendimiento tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

César Vallejo venció 3-2 a Melgar por la Liga 1.

Programación de la jornada 13 del Clausura

Lunes 26 de setiembre

Alianza Lima vs San Martín

Hora: 20:00

Estadio: Alejandro Villanueva

Miércoles 28 de setiembre

Cantolao vs Carlos Stein

Hora:13:15

Estadio: Iván Elías Moreno

Sport Huancayo vs Deportivo Municipal

Hora:15:30

Estadio: IPD

Jueves 29 de setiembre

Atlético Grau vs Sport Boys

Hora: 13:00

Estadio: Municipal de Bernal

Sporting Cristal vs ADT

Hora: 13:00

Estadio: Alberto Gallardo

Melgar vs Binacional

Hora:15:30

Estadio: Monumental de la UNSA

Viernes 30 de setiembre

Alianza Atlético vs Universitario

Hora: 13:15

Estadio: Campeones del 36

Universidad Técnica de Cajamarca vs César Vallejo

Hora: 15:30

Estadio: Héroes de San Ramón

Carlos A. Mannucci vs Ayacucho FC

Hora: 19:00

Estadio: Mansiche

Descansa: Cienciano

Tabla del Clausura previo a jugarse la jornada 13

1. Sporting Cristal / 25 puntos

2. Atlético Grau / 24 puntos

3. Alianza Lima / 24 puntos

4. Universitario de Deportes / 23 puntos

5. Melgar / 22 puntos

6. César Vallejo / 22 puntos

7. Cienciano / 19 puntos

8. Deportivo Binacional / 17 puntos

9. Sport Boys / 17 puntos

10. Alianza Atlético / 16 puntos

11. ADT / 16 puntos

12. Sport Huancayo / 15 puntos

13. Universidad Técnica Cajamarca / 14 puntos

14. Carlos A. Mannucci / 11 puntos

15. Deportivo Municipal / 10 puntos

16. Academia Cantolao / 9 puntos

17. Ayacucho FC / 7 puntos

18. Carlos Stein / 4 puntos

19. Universidad San Martín / 4 puntos

