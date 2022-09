Equipo masculino de waterpolo expone que la Federación no está dispuesta a cubrir gastos de viaje a Paraguay

Con la voz del capitán del equipo, los representantes nacionales denunciaron el hecho.

La delegación peruana de waterpolo masculino denunció a la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN) de cara a los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Con una carta firmada por Jusuf Nikola Ustavdich Velez, presidente del ente rector, se anunciaba que los deportistas deben cubrir sus gastos de pasaje y seguro de salud que requiere el viaje desde nuestro país hasta Paraguay, con el fin de participar en el evento.

“Se les comunica que los deportistas deberán asumir el costo de pasaje y seguro”, indicó el documento redactado por la FDPN después de haber brindado detalles sobre los entrenamientos preparatorios y la serie de controles previos a la competencia. “La FDPN se reserva el derecho de ratificar o no a los deportistas convocados; esta decisión es en función al cumplimiento de su preparación y los reportes del Director Técnico y/o Equipo Técnico”, sustentó el presidente en el escrito mencionado.

Carta oficial firmada por el presidente de la FDPN (Foto: Willax Deportes)

La carta oficial fue enviada a los seleccionados apenas días antes de lo que será la competencia continental, por lo que el escenario se volvió más incierto e imprevisto. Asimismo, teniendo en cuenta que la institución se deslindaba de todo cargo referido a la decisión ‘del Comando Técnico’, los deportistas no contarían con la protección y amparo de las autoridades deportivas.

Por esa razón, los mismos representantes nacionales acudieron a la prensa local para realizar el respectivo llamado. “La Federación había mandado una carta dando el listado de la convocatoria, pero con ese argumento de que teníamos que pagar el pasaje siempre y cuando querríamos competir. Además, el seguro. La verdad, me quedé muy sorprendido. Yo llevo más de diez años en alto rendimiento y es la primera vez que me topo con este tipo de percances. Nos dijeron que era por una falta de presupuesto. Yo independientemente, y con varios chicos de la selección, fuimos a averiguar si era verdad eso”, expresó el capitán del combinado patrio de waterpolo, Eduardo Grandez, como vocero de los demás integrantes del equipo.

El capitán actúo como portavoz del equipo peruano para explicar lo hecho por la entidad nacional encargada (Video: Willax Deportes)

“Fuimos al Instituto Peruano del Deporte (IPD) que son los encargados, con la abogada que estaba ahí, y nos comenta que no es así. Que a ellos (IPD) les argumentaron que era por un tema técnico que no estábamos yendo. Ahí es donde me pongo a pensar que no hubo un selectivo (etapa previa durante entrenamientos) y no hay entrenador de selección Nacional”, agregó para las cámaras de Willax Deportes.

A falta de solamente unos días para que se inicien los Juegos Suramericanos 2022 en Paraguay, los waterpolistas peruanos no podrán acceder al viaje esperado después de haber clasificado con éxito en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna respuesta por parte del Máximo Pérez, presidente del IPD, ni de Leyla Chihuán, quien se desempeña como Jefa de Misión de la Institución rectora del deporte peruano. La exvoleibolista ya se encuentra en la nación guaraní participando de conferencias y talleres referidos a su cargo. Por último, la FDPN tampoco ha aclarado la situación, sin negar ni afirmar lo declarado por los deportistas peruanos.

Waterpolistas se quedan sin la posibilidad de participar de los Suramericanos 2022 y tentativamente tampoco de Santiago 2023.

Dato: Waterpolo figura como uno de los 18 deportes que otorgan cupo clasificatorio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Después del viaje truncado, el equipo peruano en categoría masculina también perdería la posibilidad de clasificar a dicha competencia.

SEGUIR LEYENDO